La cruda historia de una mujer que vive con miedo

María Victoria Rocha (33) no puede salir a la calle sin sentir temor. Madre soltera, con cuatro hijos, mantiene a su familia con el sudor de su cuerpo. Sin embargo, un hecho violento la dejó imposibilitada de poder seguir tirando del carro que le da de comer.

La joven que habita una vivienda del barrio Hipódromo denunció reiteradas veces a un hombre con el que solía tener una relación efímera, y con el que padece desde hace meses años violencia de género.

“Hace dos años, aproximadamente, conocí a dos chicos con los cuales entablé una amistad. Después empecé a tener relaciones ocasionales con uno de ellos. Con el tiempo, quedamos como amigos. Pensé que estaba todo bien, pero él se obsesionó conmigo”, comenzó relatando la mujer en diálogo con EL DIA.

Y añadió datos aterradores: “El hombre me empezó a acosar por las redes sociales a mí y a mis amigos. Me seguía por todos lados a tal punto de que ya no puedo salir de mi casa. No puedo llevar a mi hija al jardín y tampoco ir a la cancha. A trabajar salgo casi a escondidas”.

Victoria develó su fanatismo por Gimnasia y Esgrima La Plata, pero esta situación no le permite ir a ver al club de sus amores, por miedo a encontrarse con su agresor en la calle, a quien ya le habían impuesto una medida perimetral por prohibición de acercamiento de 200 metros. Empero, ese papel no sirve más que como una simple advertencia.

La última vez que Victoria pudo ir al Estadio Juan Carmelo Zerillo fue el 18 de julio pasado. Sin embargo, sucedió lo que más temía.

“Después de la cancha, volví a mi casa y me tomé un taxi, porque ya era tarde. Cuando bajé del auto, lo veo a este tipo que viene corriendo un machete en la mano, raspándolo contra el asfalto y provocando chispas”, relató la mujer.

A todo esto, el sujeto no estaba solo, sino que había llegado junto con sus dos hermanos. “Me empezaron a amenazar y llamé rápido a la policía, de dos teléfonos distintos. Yo estaba a los gritos ‘me van a matar a tiros’, ‘tienen un machete’, ‘ayúdenme’”, pero el clamor desesperado no fue suficiente.

“Cuando llegó la Policía, mucho tiempo después, los tipos salieron corriendo y pudieron escapar. A los pocos segundos yo me desmayé al lado del patrullero, por el estado de shock en el que estaba”, sostuvo. Además, la joven cuenta que luego del desmayo la llevaron a cuestas hasta su casa y ella supone que “ahí fue cuando me quebraron un brazo”, denunció.

Por su parte, contó que se llevaron detenido a un amigo de la víctima, quien estaba en la vivienda en el momento del ataque, pensando que era uno de los agresores.

Victoria refirió también que en la confusa secuencia, los uniformados “entraron a la casa con ithacas y apuntaron a mis hijos”.

Por toda esta situación, la mujer denunció no sólo a los atacantes, sino también a efectivos policiales.

“Yo quiero que esto no quede impune. Encima que tengo que padecer violencia de género, también sufrí violencia policial. Yo trabajo con un carro y junto cartones para darle de comer a mis hijos. Con el brazo quebrado, no puedo hacerlo”, aseguró.

“No tengo cómo mantener a mis hijos. Ahora estoy esperando a una amiga que viene a hacerles unas torta fritas porque no tenemos comida. Y aún si la tuviera, no podría cocinar con el brazo así”, agregó.

“Estoy cansada y necesito trabajar. Ahora, por más que quiera no puedo. Ya denuncié muchas veces esto, pero él sigue violando la perimetral, como si nada”, cerró, en un manto de angustia.