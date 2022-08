Alimentación consciente: de una moda a un cambio de estilo de vida

¿Cómo comemos? ¿Lo hacemos porque tenemos hambre o porque es la hora de comer? ¿Nos tomamos el tiempo necesario para sentarnos a la mesa o lo comemos a las corridas entre una y otra obligación? ¿Sabemos lo que contienen los alimentos que tenemos en el plato? ¿Los masticamos saboreando o los engullimos mirando el celular?… Aunque comer es una necesidad fisiológica, lo cierto es que muchas veces se lo hace porque toca, para poder seguir la jornada, sin conectar con la experiencia ni disfrutar.

Frente a esta realidad, cada vez son más las personas que toman consciencia de que la alimentación saludable pasa tanto por lo que se come como por la forma en que se lo hace. Esa es precisamente la propuesta de la llamada “alimentación consciente”, una práctica que comenzó a popularizarse hace algunos años entre ciertas celebridades y que ha terminado siendo adoptada por una cantidad creciente de personas interesadas no sólo en cuidar su salud sino también vivir mejor.

“Comer consciente forma parte de un cambio de estilo de vida: dejar de lado los distractores como la televisión o el celular para conectar con el momento de la ingesta ayuda a comer la cantidad necesaria y eso impacta en la cantidad de energía (calorías) que están ingresando al cuerpo”, resume la nutricionista Araceli Vallone, quien se especializa en el tratamiento de la obesidad.

“En esta era en que ponemos el piloto automático y hacemos nuestras actividades por inercia, la alimentación también se sube a la vorágine. Y sucede que cuando comemos en piloto automático, se come en abundante cantidad (más de la necesaria); no se registra si hay hambre o saciedad; y también se deja de lado la calidad al elegir `algo así nomás para comer` y continuar con las actividades”, cuenta la nutricionista.

SIN ALIMENTOS PROHIBIDOS

Aunque le otorga una enorme importancia a la calidad de los alimentos que se eligen, para la filosofía de la alimentación consciente no existen alimentos malos ni prohibidos, sino algunos que es recomendable elegir con menor frecuencia y siempre prestando especial atención a la forma en que inciden sobre nuestro bienestar tanto físico como emocional.

Como señala Vallone, un aspecto importante de la alimentación consciente “se relaciona con el armado del plato: ser consciente de la cantidad de vegetales que usamos; prestar atención a si utilizamos fiambres frecuentemente para alternarlos con carnes magras; si pasan varios días en los que no consumo frutas, legumbres o lácteos etc. Se trata de hacer consciente todos estos aspectos que nos permiten elegir mejor qué alimentos vamos a consumir”, algo que “se traduce en un mejor estado de salud general”.

“Alimentación consciente significa ser consciente de los que estás consumiendo. Como todo en la vida, se trata de informarse y experimentar. No cambias del día a la noche, porque sería traumático. Hay que seguir con la alimentación e incorporar. Uno ya no se enferma tanto o no te enfermas”, coincide en señalar el chef y periodista Pablo Martín, uno de los principales impulsores de esta práctica en el país.

“SACIEDAD SENSORIAL”

Pero además de ser más conscientes de lo que estamos consumiendo y cómo nos cae, el hecho de comer sin prisa, prestar atención a los sabores y texturas, y hacerlo en un entorno agradable no sólo mejora la digestión sino que da lugar a un otro tipo distinto de saciedad que se conoce como “saciedad sensorial”.

Al comer en forma consciente “se logra un tipo de saciedad denominada saciedad sensorial, donde participan todos los sentidos en el momento en que el cerebro se conecta con los alimentos. Por ejemplo se determina la crocantez con impacto en el oído, los olores con el sentido del olfato que trabaja en combinación con el gusto”, cuenta la licenciada en Nutrición.

Si bien el propósito de la alimentación consciente no es lograr un descenso de peso, lo cierto es que muchas veces termina funcionando así

“Dejar de lado los distractores como la televisión o el celular para conectar con el momento de la ingesta ayuda a comer la cantidad necesaria y eso impacta en la cantidad de energía (calorías) que están ingresando al cuerpo. Al disminuir la ingesta, si se acompaña de otros factores ayuda a perder peso”, reconoce Vallone.

“Al comer en piloto automático se come más de lo necesario; no se registra si hay hambre o saciedad”

Cuáles son los alimentos en donde más conviene aplicar el concepto de alimentación consciente? “Se puede aplicar a cualquier alimento ya sea desde una ensalada en donde vamos a poder detectar las distintas texturas y sensaciones, como lo crocante de los vegetales crudos, lo cremoso de una plata o lo frío como una salsa de yogur. Pero sirve mucho más para aquellas personas que comen muy rápido, no mastican por lo que el cerebro no registra el alimento que ingresó a la boca”, explica.

“Por ejemplo -cuenta- comer papas fritas de paquete resulta muy agradable para muchas personas y debido a su composición de grasa y sal cuesta frenar en una porción adecuada sobre todo si tengo en mano una presentación de paquete grande. Si esa misma papa frita se come aplicando todos los sentidos van a aparecer nuevos sabores y texturas que quizás no sean tan agradables como creíamos”.

HAMBRE EMOCIONAL VS. REAL

Los principios de la alimentación consciente se han aplicado exitosamente a contextos clínicos de conductas alimentarias poco saludables o alteradas. El uso de programas de alimentación consciente ha cosechado resultados positivos en personas afectadas por el llamado hambre emocional (cuando se ingieren alimentos para cubrir necesidades emocionales) y trastorno por atracones.

De hecho, uno de los aspectos centrales en que la alimentación consciente propone prestar atención es la sensación de hambre: aprender a reconocer cuando éste responde a una necesidad fisiológica o a un impulso emocional.

Con la alimentación consciente se logra un tipo de saciedad llamada “saciedad sensorial”

Y es que si bien la alimentación consciente promueve comer lo que se desee, también resalta importancia de hacerlo sólo en caso de hambre física y saber detenerse tan pronto como se logra saciedad.

Para aprender a diferenciar el hambre físico del emocional se puede tener en cuenta que el primero se presenta gradualmente en función de la caída de las reservas energéticas del organismo y su sensación física se experimenta en el estomago.

Por el contrario, el hambre emocional se activa por un estímulo interno o externo que produce determinada emoción en la persona, puede aparecer repentinamente, incluso después de sentirnos ya saciados por una ingesta previa suficiente, y suele experimentarse con sensaciones no sólo en el estómago sino también en otras partes del cuerpo.

De ahí que quienes practican la alimentación consciente resaltan la importancia de reconocer el propio estado emocional al sentarse a comer, ya que algunas emociones tienen una fuerte incidencia en la calidad y la cantidad de los alimentos que elegimos ingerir.

En qué consiste comer de manera consciente ■ Informarse sobre la calidad de los alimentos que elegimos consumir ■ Aprender a diferenciar al hambre física de la emocional y reconocer el punto de saciedad ■ Tomarse el tiempo necesario para comer y masticar lentamente los alimentos prestando atención a sus olores, sabores y texturas. ■ Evitar al momento de comer cualquier elemento de distracciòn, como la televisiòn o el teléfono celular.

Beneficios

■ Permite disfrutar plenamente de una comida y de la experiencia de comer.

■ Ayuda a construir una buena relación con los alimentos y mejorar hábitos alimentarios.

■ Contribuye a prevenir comportamientos alimentarios poco saludables

■ Favorece el control y la pérdida de peso.