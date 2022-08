Convocan a una jornada de donación de sangre en La Plata

La Sociedad Médica de La Plata y el Centro Regional de Hemoterapia llevarán adelante este martes una jornada de promoción y colecta voluntaria de sangre abierta a toda la comunidad.

Según se informó, la iniciativa tendrá lugar mañana de 8.30 a 12.30 horas, en el histórico edificio de la Sociedad Médica, ubicado en calle 50 entre 2 y 3 (Nº 374).

El espacio estará equipado para tal fin y contará con un equipo de profesionales del equipo de salud que estarán presentes durante toda la jornada.

“Este tipo de iniciativas son procesos muy valiosos para la comunidad, porque generan conciencia respecto de la importancia de ser solidarios” manifestó la presidenta de la Sociedad Médica de La Plata, Cristina De Los Ángeles Rojas; y agregó: “Con cada donación de sangre los vecinos están ayudando a salvar vidas”.

Entre los requisitos para donar se encuentran concurrir con DNI o documento que acredite identidad, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar y sentirse en buen estado de salud.

Aclaraciones sobre quiénes pueden donar:

• Personas con Hepatitis A, pueden donar. Con la B y la C no pueden.

• Quienes tengan tatuajes o cirugías, deben esperar 1 año para donar.

• Personas insulinodependientes no pueden donar.

• Quienes están tomando antibióticos deben esperar 15 días desde la última toma.

• Embarazadas no pueden donar.

• Personas con cáncer no pueden donar.

• Quienes se vacunaron contra el Covid tienen que esperar 72 hs.

• Quienes se vacunaron contra la gripe pueden donar sin problema.