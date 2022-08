Triunfo, despedida, regreso y una tarea excelente de Castro

Un ramillete de sensaciones agradables hizo que los hinchas de Estudiantes disfrutaran una gran noche de domingo. La notable labor de Manuel Castro, el retorno en cancha de José Sosa, la cariñosa despedida a Agustín Rogel y un semblante más distendido de Ricardo Zielinski, hicieron que el triunfo rozara lo ideal. Hubiera alcanzado la estatura de ese peldaño si Patronato no lo hubiese incomodado como lo hizo en varios tramos manejando como mucho criterio la pelota.

Hoy, a diez puntos del líder y absolutamente en carrera por el premio de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, las aguas se han calmado casi por completo y nadie sabe qué pasará con el actual entrenador.

Dos victorias consecutivas han cambiado drásticamente la atmósfera en torno a un plantel que todavía lamenta la eliminación en cuartos de final del torneo que más disfruta jugar.

EL PINCHA HIZO EL GOL Y LA VISITA MANEJÓ LA PELOTA CON CRITERIO

Fue muy importante para Estudiantes haber facturado temprano porque con el correr de los minutos, y más allá de haber generado otra muy buena situación con un lucido remate de Manuel Castro, que Altamirano desvió en gran volada, el huésped fue creciendo de un modo constante gracias al sano criterio para manejar la pelota.

Castro jugó un gran primer tiempo. Está regresando al nivel que lo ubicó como un jugador decisivo

La salida a Alemania de Rogel, la situación particular del Ruso (no se sabe si continuará o no en el club después del Mundial) y el entusiasmo de los hinchas para ir en busca de una clasificación a la próxima agenda internacional, generaron un gran clima en UNO que ayudó al equipo para empezar con la mejor energía.

El resultado del primer capítulo fue mejor que el desarrollo global del juego de los albirrojos porque los de Paraná terminaron adueñándose del balón y mostraron algunas combinaciones interesantes.

ROLLHEISER NO ANDUVO BIEN Y SOSA MOSTRÓ ALGO DE SU CLASE

Estudiantes, que terminó en cancha con Sosa, Zapiola y Heredia entregó alguna señal sobre lo que puede ser la nueva fisonomía ofensiva para afrontar la recta final del campeonato.

Con Leandro Díaz lesionado hubo margen para ensayar variantes, pero resulta una incógnita cómo armará el Ruso la propuesta de ataque el próximo domingo frente a Platense.

En ese contexto. Benjamín Rollheiser puede haber perdido un poco de terreno porque su actuación no fue convincente.

Ante la partida de Rogel (supasó por el club fue una historia perfecta para todas las partes involucradas) y la lesión de Lollo, la dupla Paz-Noguera asoma con fuerza. Pero la gran incógnita se centrará de mitad de cancha hacia adelante. El Ruso, que ayer decidió no hacer declaraciones, tendrá muchas variantes y deberá elegir la más convincente para seguir en carrera.

Ganó el Pincha con lo justo y hubo fiesta en UNO.