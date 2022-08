La "bestia" que agredió a la árbitra fue expulsado de por vida de los espectáculos deportivos

El futbolista de Deportivo Garmense Cristian Tirone, que el fin de semana golpeó a la árbitra Dalma Magalí Cortaldi durante un partido y está detenido , fue "expulsado de por vida" de los espectáculos deportivos, con lo cual no podrá volver a jugar ni tampoco asistir a una cancha como espectador.



La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreVide) confirmó hoy que Tirone "fue expulsado de por vida" tras agredir a la árbitra durante el encuentro de una liga Regional de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.



Así lo confirmó el responsable de APreVide, Eduardo Aparicio, al indicar: "nosotros con la Liga de Tres Arroyos y el club lo expulsamos de por vida para que no pueda jugar. Pero tampoco podrá acceder a un espectáculo deportivo como espectador".



Por estas horas, la justicia define la situación procesal del jugador Tirone, de 34 años, que permanece detenido acusado de "lesiones triplemente agravadas, por alevosía, por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal".



La agresión ocurrió el domingo último durante el partido de tercera división entre el Club Deportivo Garmense ante Independencia, en la localidad de Adolfo González Chaves, en el partido bonaerense de Tres Arroyos.



El jugador de Garmense Cristian Tirone (34) le aplicó un golpe de puño desde atrás a la árbitra Dalma Cortaldi, de 30 años, quien debió ser atendida en un centro asistencial.



"Decirle jugador no le cabe a este individuo, lo tomo como un delincuente, que se anima a levantarle la mano a una mujer, no resiste calificativo", añadió Aparicio en declaraciones a Télam Radio.



A pocas horas del episodio, la dirigencia del Deportivo Garmense adoptó una postura similar al suspender de por vida al jugador en el club.



"Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol", había expresado el presidente del club, José del Río, al señalar que "se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo".



El directivo señaló que Tirone comenzó a jugar "este año en el club, porque es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos".



"No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución", agregó Del Río a la prensa.



"Nadie pensó que iba a terminar en esto", agregó el titular de la entidad futbolística.



Además de la expulsión definitiva de los espectáculos deportivos, Tirone quedó comprometido judicialmente. El fiscal de Tres Arroyos Gabriel Lopazzo solicitó ayer al Juzgado de Garantías la conversión en detención de la aprehensión que cumple Tirone luego de su agresión.



El ahora exjugador se encontraba alojado en una dependencia policial acusado de haber agredido a Cortaldi e imputado por el delito de "lesiones triplemente agravadas" por la forma en la que le pegó con alevosía a una mujer, quien además era la autoridad del partido, y durante la realización del encuentro.



Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió escoriaciones en la región cervical y en una articulación de rodilla derecha, lesiones calificadas por el médico de Policía actuante como de "carácter leve".



Por su parte, la madre de la árbitra señaló hoy que su hija se encuentra "dolorida, con reposo y que volvió a hacerse estudios" tras lo ocurrido el domingo pasado.



"Dalma está con reposo y volvió a hacerse otros estudios. La mantenemos por lo emocional y en lo físico porque está muy dolorida", comentó Vanesa Quintana.



La mujer indicó que su hija "tiene un cuello ortopédico" y está "con mareos y descompuesta por el dolor que tiene, y con medicación".



Quintana dijo a Radio La Brújula de Bahía Blanca que los médicos que la atendieron le indicaron que "tiene que estar en reposo y esperar los estudios".



"No tocamos el tema, tratamos de estar en silencio con ella, respetar su estado emocional y lo que hacemos como familia es contenerla y que ella se vaya recuperando tanto física como emocionalmente", expresó.



Por su parte, fuentes judiciales señalaron que Tirone pidió "disculpas" -durante una audiencia ante el fiscal de Tres Arroyos- y dijo que estaba "avergonzado y arrepentido" de lo sucedido el domingo.



"Tirone, disconforme con un fallo del juego, agredió desde atrás, con el puño y antebrazo y sin posibilidad de que ésta se defienda, a la árbitra del partido, Dalma Magalí Cortadi", agregaron las fuentes.