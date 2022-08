Sin anestesia: le robaron una costosas lupas a un cirujano platense y estará varios meses sin operar

Un cirujano platense está viviendo un duro momento, ya que unos delincuentes le robaron unas costosas lupas que utiliza para realizar operaciones cardiovasculares. El hecho se produjo en 8 y 32, donde los malvivientes ingresaron al vehículo estacionado del especialista y se llevaron su bolso con sus elementos de trabajo. Ante esto, comenzó una desesperada campaña ya que si no las encuentra estará cuatro meses sin poder trabajar.

Según destacaron, su bolso estaba en el baúl de su auto por lo que los delincuentes inhibieron su alarma e ingresaron al mismo en cuestión de minutos, aprovechando que el cirujano había bajado al cajero. La víctima recién se dio cuenta del robo, cuando fue a buscar a sus hijos y quiso guardar sus mochilas.

En el bolso robado, estaban unas lupas especiales que cuestan 3000 dólares y con las que lleva a cabo operaciones cardiovasculares. Las mismas son específicas para su uso y además están adaptadas al especialista, por lo que otra persona no puede usarlas.

Ante esto, el doctor realizó la correspondiente denuncia en la comisaría segunda de La Plata, pero hasta el momento no se ha encontrado a los autores del hecho ni a los elementos robados.

La pesadilla en primera persona

En diálogo con El Día, el cirujano Carlos Cotti mostró su enorme amargura por haberse quedado sin sus vitales elementos de trabajo: "Son unas lupas que a ellos no les sirve para nada, porque están hechas para mí. Son personalizadas, tienen mi distancia interpupilar y toda la estructura de mi cráneo. Salen cerca de 3000 dólares y se hacen en Estados Unidos".

Además costó que estará cuatro meses sin poder trabajar, si no las puede recuperar: "Tardan cuatro meses en hacerse y voy a estar ese tiempo sin poder operar. Es una amargura que no puedo creer, fui a hacer la denuncia. Me dijeron que haga un extravío, porque me robaron todos los sellos de médico, con recetarios de psicofármacos. Estaba todo en el bolso".

Además detalló que no puede creer estar viviendo esta pesadilla: "Tengo una bronca porque es lo que uno necesita para trabajar. Lo que te cuesta primero, ganar plata en este país y encima estar cuatro meses sin poder operar es terrible. Con esas lupas no podés operar. No les sirve para nada y las van a tirar en un tacho de basura".

Actualmente trabaja en varios hospitales como el San Juan de Dios, el Sanatorio Argentino y el Hospital Español, por lo que debió suspender sus operaciones pactadas debido al robo.