En la asunción, Moria habló de “sucesión” y dijo que Massa va a “sacar mentes anquilosadas”

Con un barbijo estampado como la bandera argentina, Moria se convirtió en una de las grandes protagonistas de la asunción de Sergio Massa como superministro. La presencia de la diva no sorprendió en tanto La One es, de alguna manera, la “supersuegra” del funcionario por su relación con “Pato” Galmarini, padre de Malena, mujer del hombre del momento.

La diva fue una de las primeras en llegar al Museo del Bicentenario donde se realizó la ceremonia. En sus redes, compartió una publicación de la previa: “Stand by en primera fila familiar esperando al militante de la vida, Sergio Massa”. Claro que hubo un detalle que no pasó inadvertido: una canción de la premiada serie “Succession”, sobre una familia que se despelleja por el poder de un multimedio, que bien podría traducirse como una metáfora de la realidad argentina...

Antes de la jura, y mientras llegó el discurso, Moria aprovechó para sacarse fotos con sus seguidores. En diálogo con la prensa, se refirió a su look que, como dejaría en claro, no fue inocente: “He venido con mi boca tapada con la bandera argentina. O sea, yo tengo un gran poder de oratoria y mi bandera tapando mi boca lo dice todo... No hay nada que hablar. (Esto es) Apoyo logístico, lo apoyo con todo. Los top 3: fuerza, energía, resiliencia y a sacar mentes anquilosadas. Para adelante”.

Moria vive este presente familiar con mucho entusiasmo. Tras hacerse pública la noticia del nuevo cargo de Massa, la diva se volcó a sus redes para alentarlo: “Congratulations a la flia Massa-Galmarani. Aguante Massa, ¡tenés espalda, cintura y cabeza para lograr lo que te propongas! “Enhorabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante”.

También lo definió como “un hombre brillante que tiene cintura, hace hula-hula” y no dudó en asegurar que “es lo que necesita el país”.