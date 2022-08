VIDEO. Los fisicoculturistas platenses que destacan a nivel internacional: necesitan ayuda para viajar al Sudamericano

Una historia de esfuerzo y superación. Dos fisicoculturistas platenses, con amplia trayectoria en la disciplina, buscarán competir en el próximo Sudamericano que se disputará en la provincia de Tucumán, el próximo 17 de septiembre. Sin embargo, necesitan ayuda para solventar los gastos, ya que los mismos son costosos y no cuentan con ningún tipo de sponsor.

En diálogo con El Día, María Elizabeth Molina (Yiyí Rulo) Campeona sudamericana 2022 en San Pablo y Campeona de Campeonas, junto con su esposo Fabio Gómez, (Campeón Sudamericano 2015 en Categoría especial y Competidor en categoría Master mayores de 50 años), contaron su historia y destacaron la campaña que comenzaron para juntar el dinero.

En primer lugar, Molina contó sobre sus inicios: "Yo arranqué en el 2014 a competir y desde ese año vengo ganando. La única que perdí fue la primera, pero después gracias a Dios, vengo ganando en todas. Siempre una busca la mejora y hay años en los que elijo descansar y no competir, para poder estar mejor el próximo año. Es muy estresante, la dieta, el entrenamiento y también las cosas de la casa".

Por otro lado, afirmó que esta será su última competencia y que será especial: "Este año decidí que sea el último año de mi carrera y me voy a retirar, porque quiero disfrutar otras cosas. Ya gané muchos títulos y fui campeona sudamericana hace dos meses en San Pablo, Brasil. Estoy super contenta por todos mis logros".

A su vez, contó el esfuerzo que conlleva realizar la disciplina: "Le dedico una hora por día al entrenamiento. El mejor entrenamiento está en la cocina, porque es clave comer sano y comer lo que sabés que necesita tu cuerpo para saber lo que tenés que hacer. Yo entreno con mi marido y entrenamos juntos. Tenemos competencia el 17 de septiembre y vamos a competir tanto en la categoría pareja, como individuales".

Y agregó: "Es algo que me gustó desde pequeña, yo me críe con mi papá y sin mamá, en medio de varones. Desde chica que me encantaba tener músculos y de grande me dediqué al Fitness, con el fin de estar en línea. Mi papá siempre me crió sana y con buena alimentación, después de grande tuve mi gimnasio en mi propia casa. Y me dije `me voy a buscar un preparador´ y lo fui a buscar. Haciendo una broma sobre una proteína, él me dijo si quería competir y yo le dije que estaba grande para eso. Me dijo que no había edad y que podía competir, eso fue en 2014. Desde ese momento cumplí un sueño que estaba frustrado y que se hizo realidad".

Por otro lado, detalló el pedido solidario para poder juntar el dinero para viajar: "Nosotros este año optamos por pedir ayuda, porque nos cuesta muchísimo los gastos; el hospedaje. 17 mil pesos nos salió la inscripción más el viaje y el hospedaje. Yo había ya a Brasil años atrás y salí quinta, después descansé un año y volvió de otra manera. Los presidentes de las federaciones me pidieron que participe del Sudamericano, pero nadie te paga nada. Ante esto, con mi marido decidimos empezar a vender rifas y vamos a hacer lo que sea"

Además destacó el valor delas rifas: "Los alumnos que tenemos en el gimnasio nos apoyan muchísimo, las rifas casi no se vendían y ellos optaron por poner 1000 pesos cada uno, para poder pagarme el viaje anteriormente. Pero este año decidimos hacer esto de las ventas de rifas, que salen 500 pesos y que tienen un premio en efectivo. Se rifa el 12 de septiembre y nosotros tenemos que estar en Tucumán para poder competir el 17, por lo que tendríamos que viajar tres días antes por lo menos"

Molina también pidió un mayor reconocimiento, ya que obtuvo muchos logros a lo largo de su carrera: "Queremos que la gente conozca lo que nosotros hacemos, que sepa que no solo somos entrenadores sino también que estamos en competencia. Últimamente no los hay y somos unos de los pocos que estamos en competencia. Yo siempre le digo a mi marido que no sabemos vendernos y lo que pedimos es un poquito de reconocimiento, de lo mucho que damos. Es un orgullo total vestir esa remera con la celeste y blanca y representar la bandera nacional. Se siente algo especial y más en el deporte que una lleva en el corazón. Es un orgullo ser argentina y sé que todo lo que quería, lo conseguí".

Una historia de superación

Fabio Gómez le detalló a El Día como se dieron sus inicios y como luchó contra diferentes obstáculos, debido a la prótesis que tiene en una de sus piernas,"Venimos compitiendo juntos desde 2014, yo soy oriundo de Avellaneda. Me asocié al gimnasio con ella y empezamos a competir los dos, estando en los primeros puestos desde 2015. La prioridad para que viaje la tiene ella, es un deporte caro, de 24 horas y es de mucho sacrificio. No tenemos sponsors ni ayuda de nadie, es muy difícil la situación. Somos privilegiados en lo que estamos haciendo".

Y detalló: "Al principio arranqué en una categoría especial, donde figuran atletas con diferentes capacidades. Y después pude participar con los chicos "normales" dentro de todo, así que opté por eso. Siempre en los primeros puestos, no soy estético pero me dan esa posibilidad. Hay gente que en mis condiciones está postrado, pero yo quise salir adelante y todo el mundo puede hacerlo. Se hace con sacrificio y todos tenemos una mochila con muchas cosas. Tuve un accidente de tránsito hace 25 años y perdí una de las piernas sobre la rodilla. Tuve tres paros cardíacos, un aneurisma cerebral y estuve a punto de morir. Después de eso, mi vida fue otra totalmente diferente".