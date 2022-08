Plan de ahorro “hogar”: cómo gastar menos electricidad

El retiro de los subsidios que alcanzará, en el servicio eléctrico, a los usuarios que se excedan de los 400 kilowatt (kvh) por factura y que significará en los hogares un aumento (todavía no determinado) en el costo de la prestación, lleva seguramente a un buen número de familias a ponerse en plan de ahorro de luz. De ahí que las prestadoras recomiendan el uso racional de energía y señalan, para eso, lo que consumen los principales artefactos domésticos, como una heladera con freezer, un equipo de aire acondicionado, un radiador eléctrico, un microondas o un lavarropas. Hay determinadas acciones, aseguran, que pueden llevarse a cabo para bajar el nivel de gasto.

Ese tope para el subsidio pleno de 400 kvh fue anunciado por el gobierno nacional, aunque no se precisó si corresponderá a un mes o a un bimestre. No obstante, circularon versiones de que estaría delimitado por boleta, es decir, que sería mensual.

Los mayores detalles de cómo se implementará la medida se conocerán, según se adelantó, este martes. Lo que sí se ratificó es que serán excluidos de la ayuda económica todos aquellos usuarios que no solicitaron mantener la subvención por parte del Estado. En tanto, para quienes sí presentaron el formulario para conservar el beneficio seguirá vigente la tarifa social y se cobrará sin descuentos a partir de los 400 kvh, pero sólo por el excedente sobre ese límite. Para definir la política de precios de los suministros, además, se tendrán en cuenta las características propias de cada región del país, pues en algunas provincias, por caso, se utiliza más la electricidad que el gas.

Para tener una idea del consumo que pueden representar algunos artefactos eléctricos, entre los que más energía gastan se destacan la heladera (744 vatios), la computadora portátil (720 vatios) y el televisor smart de 43 pulgadas (560 vatios). Y si, por ejemplo se utiliza la pava eléctrica cinco veces al día, dos minutos cada vez, se genera un consumo de 315 vatios (Aclaración: un kilovatio es equivalente a 1.000 vatios).

CÓMO AHORRAR

Desde Edelap se ofrecen dos herramientas para economizar energía. Por un lado, en www.edelap.com.ar, los usuarios encuentran un simulador de consumo eléctrico que brinda una aproximación de la cantidad de kvh y de dinero que se gastan según el electrodoméstico. “Ese recurso está on line y permite calcular la demanda de un hogar poniendo los artefactos y el tiempo de uso. Arroja resultados en kwh y en pesos, pero como esto ultimo va a cambiar recomendamos mirar solamente los kwh”, explicaron fuentes de la prestataria.

El simulador permite comprender el consumo de electricidad de su vivienda indicando cual es el uso que le da a sus electrodomésticos. Así, se puede calcular el gasto medido en kvh y ver gráficamente qué artefacto demanda más electricidad según el tiempo promedio de uso.

Desde que la herramienta fue publicada en 2019 acumula a la fecha 159 mil consultas de usuarios.

Junto al simulador para la estimación del consumo se brindan consejos para el uso racional de energía.

Así, para ahorrar energía en heladeras y freezers se sugiere que los artefactos estén alejados de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor; no se deben guardar en el interior alimentos calientes; en el caso de las heladeras se recomienda no llenarlas demasiado, mientras que por el contrario, en las cabinas de freezer es mejor colocar bolsas de hielo o cubetereas para que no queden espacios vacíos.

Lo ideal para no consumir tanta energía con el uso de equipos de aire acondicionado es, en primera instancia, adquirir preferentemente splits, que son más eficientes, enfrían mejor y con menor gasto energético; colocarlos en espacios sombreados, regular la temperatura en 24 grados y limpiar periódicamente los filtros. Desde Edelap se subrayó que los ventiladores consumen una décima parte de la electricidad que utilizan los equipos de aire acondicionado.

En cuanto al uso del lavarropas, se recomienda juntar toda la ropa necesaria para completar una carga y procurar utilizar agua fría o tibia en lugar de agua caliente.

Luego, no secar la ropa con la plancha y planchar primero las telas que necesiten menos calor y luego las telas más fuertes, que requieren mayor temperatura.

Para la utilización de cocinas y hornos eléctricos se sugiere descongelar bien los alimentos con la temperatura ambiente para reducir el tiempo de cocción y encender la hornalla o el horno al momento de empezar a cocinar.