Desnudos en la calle: el video de la pareja que tenía sexo dentro de un auto y fueron asaltados

Un hombre y una mujer quedaron desnudos y asustados en plena calle, en Brasil, tras ser asaltados cuando mantenían relaciones sexuales en su auto. Tres delincuentes aprovecharon que la pareja estaba indefensa para robarles todo y dejarlos desnudos en medio de la calle.

El insólito hecho fue registrado por las cámaras de seguridad, en imágenes se observa a la pareja en la parte trasera del vehículo ubicado en una calle poco transitada. Ambos estaban manteniendo relaciones sexuales, cuando de pronto los delincuentes los asaltaron a mano armada.

Al ver a los tres ladrones amenazándolos con el arma, los jóvenes no tuvieron más que bajar del vehículo para que no sufrir heridas. Incluso no tuvieron el tiempo para sacar sus prendas de vestir, quedándose completamente desnudos en medio de la noche.

Tras robar el vehículo y todos los objetos de valor en su interior, los ladrones les tiraron algunas prendas a los jóvenes para que se cubran. Sin embargo, los delincuentes tiraron la ropa de la mujer y el hombre debió arreglárselas como pudo.