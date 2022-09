Matías Alé habló del fallecimiento de su papá en "PH" y se vivió un momento muy emotivo

Andy Kusnetzoff tuvo nuevos invitados este sábado en "PH, Podemos Hablar", el programa de entrevistas a gente famosa que se emite por Telefé. Entre muchas historias de vida, estuvo la de Matías Alé, el ex de Graciela Alfano, Silvina Escudero, entre otras, que habló del fallecimiento de su padre en una temática que el propio conductor quiso imponer.

La actriz Betiana Blum, el actor Mauricio Dayub, la periodista y modelo Sol Pérez, y el cantante "Callejero Fino", fueron sus compañeros que participaron de estas charlas y lo escucharon con atención.

“Mi viejo se me fue hace muchos años, allá por el ‘97. Yo tenía 19 años, no me vio haciendo lo que hago. En ese momento la que tomó la posta fue mi vieja, que se la bancó solita”, contó Alé, con sus ojos llenos de lágrimas.

A su vez, explicó las causas: “Se murió en el cementerio jugando un partido de fútbol. Nosotros jugábamos todos los lunes con mi hermano, porque había un campito que estaba destinado ahí para jugar”, confesó.

También contó que el hecho ocurrió un 6 de enero, en pleno período de vacaciones. Sus padres se habían separado hacía poco y a él y a su hermano Elías, les tocaba irse de vacaciones con su papá.

“Tu papá tuvo una descompensación y lo están llevando a una clínica”, le dijeron en su momento. “Y se me murió ahí, porque el servicio médico no le alcanzó para el infarto que él tuvo. Salieron los médicos tipo película para decirme: ‘No pudimos hacer nada’. Además tenía 44 años mi viejo; yo 19, mi hermano 15, imaginate lo que era eso”, cerró.