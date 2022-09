¿Qué dirá Lopilato? Michael Bublé aseguró que tener hijos y esposa perjudicó su carrera musical

Michael Bublé participó del podcast "That Gaby Roslin Podcast" donde brindó detalles de la intimidad de la familia. El cantante está casado con Luisana Lopilato desde el 2011 y tienen cuatro hijos.

"Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande", dijo el cantante sobre los cambios que tuvo que hacer tras contraer matrimonio. "No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre", explayó el artista.

Durante la conversación, el artista canadiense contó que puso como prioridad a su familia y que en algunos países no logró el éxito que pretendía.

"Mi mánager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si ponés a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil".

El vínculo entre Michael Bublé y Luisana Lopilato nació en 2008, cuando el músico recibió en su camarín a la actriz argentina después de un show en Buenos Aires. La actriz quería una foto con él. "Me voy a casar con esa chica", dijo el cantante a sus asistentes esa noche.

Luego de años de romance, se casaron oficialmente el 2 de abril de 2011 en Buenos Aires y en una ceremonia celebrada el mes siguiente en Canadá. El matrimonio tiene actualmente cuatro hijos: Noah, nacido en 2013; Elías, nacido en 2016; Vida, en 2018 y Cielo, el 19 de agosto de este año.

Los trabajos del artista en la música comenzaron en 2003 con su primer álbum, titulado Michael Buble. Pero su despegue y éxito comenzó en 2005 con su segundo trabajo It’s Time que incluyó éxitos como “You Don’t Know Me”, “Feeling Good”, “Can’t Buy Me Love”, “Save the Last Dance for Me”, “Song for You”, y “Quando, Quando, Quando”.

Hasta 2022, el cantante canadiense tiene lanzados nueve discos de estudio incluido el que lanzó recientemente: “Heaven”. Además tiene ganados tres premios Grammy, el galardón más importante en el mundo de la música.