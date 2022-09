Facundo Manes habló de "tragedia educativa" en Chubut

El diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes recorrió las ciudades de Rawson y Trelew y denunció la difícil situación educativa que padecen los ciudadanos de esa provincia, a la que calificó de "tragedia educativa". “Estamos ante una crisis educativa sin precedentes. La normalidad escolar debe ser la regla y lamento que en Chubut se haya vuelto una excepción. Hace 5 años que en la provincia no se completan los 180 días de clases continuados y más de 14mil chicos han quedado excluidos del sistema educativo”.

“El sistema educativo en la Argentina es un desastre desde hace mucho tiempo y los chubutenses lo están sufriendo en mayor profundidad. Lamento que los dirigentes no entiendan que el conocimiento es la economía de los países en el Siglo XXI”, apuntó Manes. “La educación es la mejor arma que tenemos para reducir la pobreza”, sostuvo el diputado y se lamentó porque “Argentina se encontraba entre los países con mejor nivel educativo de la región y me angustia que hoy se encuentre en el fondo de la tabla”.

“Estemos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Dejemos atrás años de decadencia y pongamos a la educación como sinónimo del desarrollo y el progreso de cada argentino y de todo un país. Basta de docentes mal pagos que se ven obligados a hacer paros como sucedió en los últimos días en Chubut. El rol del docente es clave por lo que es urgente revalorizarlo y jerarquizarlo. Debemos mejorar sus salarios y brindar condiciones óptimas para que cada chico reciba educación de calidad. Nuestros maestros tienen que volver a ser referentes para la comunidad, respetados y reconocidos en su labor”, destacó el diputado.

“Yo no nací en una élite social, ni económica ni cultural. Nací en un pueblo de campo donde no sobraba nada, pero tampoco faltaba nada. La educación me dio oportunidades de desarrollarme, de recorrer el mundo. Mi vida se transformó con la educación. Me siento en la obligación de que cualquier niño argentino tenga las mismas posibilidades y oportunidades que tuve yo", concluyó.