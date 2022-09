“Los chicos dejan el alma”

“Olé, olé, olé, olé, Pipooo, Pipooooo” fue el canto que empezó a hacerse habitual en el Bosque desde la noche del triunfo ante Independiente. Hoy, Néstor Gorosito logró casi un imposible, en Argentina en general y en Gimnasia en particular: unanimidad. El Bosque fue una fiesta de colores y sonidos. Y con un gran reconocimiento al hombre que con paciencia de artesano moldeó un equipo que da lo máximo, con futbolistas que dejan todo en cada partido.

Los casi 40 años desde su debut en primera división le permiten cierta calma a la hora del análisis, sin dejarse llevar por la ola emotiva que genera este Gimnasia puntero del campeonato a ocho fechas del final. Por eso, a la hora de definir a su equipo, no hay palabras vacías ni biri biri. “Gimnasia es un equipo difícil e incómodo para el rival, con la virtud de ser muy solidario dentro de la cancha”, dijo Pipo. Y el orgullo es enorme, porque sus jugadores responden desde la convicción, desde su discurso que les llegó bien adentro.

La alegría por el resultado con Arsenal no le impidió definir el primer tiempo como “muy malo”. “Jugamos más apurados que rápido. Después en el segundo tiempo corregimos y creo que la victoria fue justa”, analizó Gorosito.

Para el DT tripero “se terminó jugando un muy buen segundo tiempo”. Y a la hora de desgranar los motivos de esa levantada mencionó la presión más alta desde el inicio del complemento para recuperar mejor la pelota. “Eric empezó a correr mucho más parejo con Soldano y forzaban a que Brahian y Cardozo pudieran agarrar la pelota. No la perdían tan fácil como en el primer tiempo, lo cual hacía que ellos nos agarraran un poquito desarmados aunque sin crear tanto peligro salvo una de Apaolaza, porque patearon de afuera. Nos hizo mejorar que los de arriba la tuvieran un poquito más y la presión alta nos permitió recuperar y que nuestros volantes pudieran jugar”, enumeró el entrenador.

A Pipo no le había gustado la primera mitad. Tampoco a sus jugadores. Sin caer en el lugar común del champú, quedó claro que en el vestuario hubo autocrítica y Gimnasia fue otro equipo en el inicio del complemento. “Es lo que hablamos. El hecho de encontrar los goles en los primeros minutos hizo que el equipo tomase confianza. Ahí los muchachos se soltaron y no jugaron tan apurados. Empezamos a ganar mucha ‘segunda pelota’ también con los laterales, Eric y Soldano forzaron el error rival y pudimos estar más cerca del arco rival”, señaló.

También se refirió al gran ingreso de Nicolás Colazo, determinante e esa ráfaga de 8 minutos que decidió el resultado a favoir del Tripero. “A Nico lo conozco de Tigre. Aparte de ser muy buena persona es un jugador que te da una mano en todas las posiciones, puede jugar de volante interno, por afuera o de lateral y en todas lo hace correctamente. Me alegra mucho por él, se lo merece”. Titulares y suplentes que aportan soluciones, otro de los méritos del cuerpo técnico mens sana.

Como lo es el debut de los juveniles. “Debutó otro chico más, Bazzi. Estamos bien, estamos más que contentos. Los ingresos del “Rusito” (Steimbach), de Mati (Miranda) de Insa en el lateral aunque no es lateral, todos cumplieron muy bien. Me pone muy contento por ellos”, afirmó el entrenador, que tiene reglas claras en la relación con sus jugadores ya que “ellos saben que para seguir jugando tienen que jugar bien. El que juega mal, afuera y entra otro”.

“Tenemos que mejorar cosas porque con otro rival quedás en desventaja y cuesta revertirlo”

Néstor Gorosito,

DT de Gimnasia

Gorosito se mostró agradecido con el plantel, por el diálogo y por la relación fluida que se ha establecido. “Los chicos hacen todo lo que le pedimos. Dejan todo, entrenan mucho y bien. Nadie se queja. Tenemos muy buena relación. Somos muy frontales, cuando tenemos que decirles lo que pensamos lo hacemos, siempre con respeto. Tenemos muy buen ida y vuelta, siempre con la verdad y con respeto. Estamos súper agradecidos con los jugadores”, puntualizó Pipo, que asumió en el Lobo hace poco más de un año y ha logrado sacarle el máximo jugo posible a un plantel que no tuvo refuerzos para este campeonato. Un problema que convirtió en virtud al potenciar a varios futbolistas de la cantera.

El torneo se acerca a entrar en una etapa de definiciones, donde la fortaleza mental también talla muchas veces. Gorosito está más preocupado por mejorar aspectos del juego que por ese tema. “Es de todo un poco, no es solo mental. Tenemos que mejorar cosas porque por ahí con otro rival, con la manera en que jugamos el primer tiempo por ahí te vas en desventaja y después cuesta revertirlo. Tenemos que corregir cosas pero manteniendo un perfil bajo, tranquilos”, señaló el entrenador.

Pipo contó además que en las sesiones de video se encuentran soluciones charladas entre todos. “Les mostramos lo que está bien y lo que está mal y ellos lo aceptan. Y si opinan otra cosa saben que conmigo pueden hablar, no hay problema. Cuando miramos los videos les digo ‘no es una clase de táctica’, necesitamos que estén convencidos. Entonces pueden hablar con nosotros, debatir y encontrar la mejor solución para beneficio del equipo”, explicó Gorosito.

Además, Pipo se mostró agradecido con el cariño de los hinchas e insistió con la unidad entre todas las patas que conforman el club. “No hay otra forma que no sea todos juntos. En este momento estamos ahí arriba de todo. Los chicos dejan el alma, dejan todo lo que tienen”, sentenció a la vez que agregó su sentir hacia Gimnasia al decir que “uno se encariña mucho. Estoy muy contento, principalmente con el momento del equipo. Corean mi nombre porque los chicos se tiran de cabeza, se matan. Todo es gracias a los chicos”.

Además, Néstor Gorosito no esquivó el entusiasmo y la ilusión de todo Gimnasia ante la campaña. “Estamos bien, con muchísima ilusión pero faltan 24 puntos. Me encantaría llegar así a la última fecha, que terminemos primeros. Tenemos que manejar la ansiedad. Con Arsenal la sentimos en el primer tiempo. No es fácil pero a medida que pasa el tiempo vamos creciendo, vamos mejorando cosas. Los chicos se lo merecen porque dejan todo. Y que Gaby haya venido a hablar es muy positivo. Tenemos que seguir todos juntitos, tirando todos para el mismo lado. Me pone contento por él y por tanta gente que hace un esfuerzo para que Gimnasia esté en esta situación”, finalizó el capitán de la ilusión tripera.