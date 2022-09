Detectan comercios enganchados de la luz en pleno centro de City Bell y anticipan que serán denunciados

Durante un nuevo operativo de revisión de instalaciones la empresa Edelap desarticuló conexiones clandestinas en el restaurante Frawens de diagonal 3 entre 13 y 14; en el local de sushi “Shiitake”, de 14 C y 473; en los locales de ropa “Rapsodia”, de 472 y 13 C y “Checa”, de Cantilo y Diagonal 3; en el local de suplementos deportivos “Activa”, de 473 y 14 C y en la pizzería “El Polígono”, de 14 C y 473.

Según comunicó la empresa "se realiza constantemente acciones antifraude para identificar y desarticular conexiones ilegales que afectan la calidad de servicio que reciben los usuarios. En todos los casos se dejó acreditada la existencia del hurto de energía mediante acta de escribano público y policial, y se procederá a con las respectivas denuncias penales".

La compañía amplió que también se detectaron medidores manipulados y conexiones directas en la casa de comidas de Cno. Gral. Belgrano y 485, en la remissería de Cno. Gral. Belgrano entre 500 y 501, en la heladería de la plaza 19 de noviembre en 44 y 25 de La Plata, en el drugstore de Plaza Italia y 7; y en los kioskos de Cno. Gral. Belgrano entre 500 y 510 y en el de 13 entre 35 y 36.

"El robo de energía, en sus distintas metodologías, genera excesos de consumo no registrado que sobrecargan los tendidos, los dañan y provocan una disminución en la calidad de servicio que reciben los usuarios vecinos que están correctamente conectados, generando problemas de tensión o cortes por manipulación indebida de las redes", indicó la distribuidora.

Y afirmó que "la empresa procederá a efectuar el cobro de la energía consumida en forma ilegal a los usuarios involucrados, incluyendo las penalidades correspondientes conforme lo establece el Reglamento de Suministro y Conexión".

"Además, se denunciará penalmente a los usuarios que fueron detectados con estas conexiones clandestinas y a quienes ofrecen el servicio de conexiones ilegales y distintas maniobras para manipular las instalaciones eléctricas.

Robar energía es un delito penado con prisión de hasta 6 años, que además pone en riesgo la vida de quien la manipula y de terceros, perjudicando asimismo la calidad del servicio eléctrico", añadió.