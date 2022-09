Para bajar la inflación, Massa debería ir camino a una recesión

eleconomista.com.ar

A pocas horas de regresar de Estados Unidos, y en medio del beneplácito que tuvo por parte de los burócratas del FMI, Sergio Massa volvió a la realidad. Veinticuatro horas después de desembarcar se conoció el 7% de inflación de agosto y un día después, el 8,2% mayorista que sentencia la suerte (también) de septiembre. Argentina corre a una tasa de inflación desbordada y no hay antídoto que no termine, si en serio Massa y equipo quieren que bajen los precios, en una recesión clásica de la economía.

“Esto está para 6-7% de inflación por mes. No hay sorpresa. Aún con el acuerdo con el Fondo y Massa tratando de evitar los desvíos que traía el programa, y aún si se cumple, la expansión de moneda de Argentina va a camino del 90% anual”, dice Pablo Goldin, director de Macroview. “No es que sea de Chicago o monetarista, pero a esta altura del partido, si expandimos al 80-90% esta es la tasa de inflación que vas a tener. Acá lo único que no hay es sorpresa por el resultado”, advierte.

ESTABILIZACIÓN

Goldin recuerda que los únicos momentos en los que Argentina pudo bajar la inflación sin que sufra la economía fueron durante los planes de estabilización.“Este no es el caso. En este momento, es imposible que este Gobierno, que está pensando en el final más que en arrancar, pueda tener un plan de estabilización con todas las letras”, asevera.

En un webinar organizado por Cocos Capital, la compañía de Ariel Sbdar, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof también planteó el escenario de recesión más inflación elevada. Emmanuel Alvarez Agis sostuvo que “estamos empezando a pagar los costos del acuerdo con el FMI”.

“Hay inflación y retracción de la actividad, algo que vemos desde julio y agosto en ventas minoristas. La industria empieza a tener problemas de oferta, por las importaciones”, afirma. Para el economista de PxQ, el acuerdo con el FMI es inflacionario porque libera tarifas y sube el dólar oficial.

“En esta carrera (de precios y salarios) nadie quiere perder y hay riesgos de que la economía descarrile. La parte buena es que como la paritaria hace el catch up más rápido, el salario real tiene un piso a la caída que se venía experimentado”, advierte.

Pero la economía se va a resentir porque, según Agis, mientras que la inflación esté en estos niveles, lo máximo que se puede esperar es que el salario haga piso, no que recupere. “Es raro, es el principal problema de cara al año que viene. Los trucos que uno solía hacer para lograr recuperaciones del salario, pisar el tipo de cambio, adelantar las paritarias y demás, no lo va a tener el Gobierno”, sostuvo.

Para Goldin, con este esquema económico que propone Massa, la única manera que la inflación baje un poco es con una afectación del consumo y la actividad: “No hay otra manera”.

“Si tu objetivo de mediano plazo es que la tasa de inflación no sea 7% por mes, es un ajuste clásico, subir las tasas de interés con el tiempo tiene un impacto siempre afectando la actividad y el consumo. Hasta que el ajuste haga pie, estamos en otra película inflacionaria, con recesión y con poco menos de inflación”, remarca el director de Macroview.

En ese espíritu es que el Banco Central volvió a convalidar una fuerte suba de tasas para llevar a las Leliq en 75% TNA. No les quedaba otra que llevar la tasa efectiva arriba del 100%. “La estrategia del equipo económico pasaría por la licuación del gasto y de depósitos mediante el uso del impuesto inflacionario. Luce complicada la dinámica actual, ya que esta situación lleva a un círculo vicioso de carrera nominal tendiente a la suba. Mayores tasas de inflación, lleva a mayores tasas de interés para contener la brecha cambiaria, que a su vez al ser negativas en términos reales, empuja el tipo de cambio financiero al alza aumentando el pass-through”, comentó el banco CMF a sus clientes.

DÓLAR SOJA

Los dólares financieros como el CCL y el MEP estuvieron repuntando. En el mercado creen que es debido a que los mismos sojeros están llevándose los pesos que cobran al liquidar a $200 a hacerse de divisas. El MEP quedó cerca de $290 y el CCL casi volvió a los $300. También juega en contra el rumor de que sería cada vez más inminente un endurecimiento del cepo a turistas. Esa demanda se irá a los canales extraoficiales, como suele suceder.

Pero Massa aún no decidió de qué manera intentará frenar la sangría de US$ 750 millones por mes del turismo. La salida de llevar el consumo en el exterior al MEP luce inviable porque las tarjetas de crédito (las emisoras como Visa, Amex o Master) no pueden por regulación operar con un tipo de cambio que no sea el oficial. Forzarlas a tomar un tipo de cambio alternativo que surge de comprar y vender un título público es al menos cuestionable.

En alguna compañía, incluso, dicen que podría ser judicializable. “No hay elección de a qué dólar se liquida porque hay uno sólo. Ahora el MEP es según qué bono tomés, no se dan todos lo mismo. Lo que se informa en los medios es el precio de los títulos más operados. Es realmente muy difícil hacerlo así. No lo veo viable”, decían desde un banco privado. Alguna decisión el ministro de Economía tomará en los próximas días, dicen, con la premisa -casi imposible- de que un nuevo cepo no dispare más la brecha que empezó a despertarse.