"La farsa guionada": el mensaje Cristina Kirchner antes del reinicio del juicio de Vialidad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este domingo el enlace para seguir en vivo el alegato de su abogado defensor en el marco de la "causa Vialidad" por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, por la que la fiscalía pidió condenarla a 12 años de prisión e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.

En este sentido la vicepresidenta acudió a las redes para lanzar un duro mensaje contra los medios de comunicación y los fiscales.

“Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, escribió Cristina Kirchner en Twitter.

Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?https://t.co/I3j6B5CATZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 18, 2022

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán su alegato final este lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, se prevé que la vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom, confirmaron fuentes de su entorno.

La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta alegará Báez. La Fiscalía pidió condena para los 13 acusados.

¿Cuándo hablaría Cristina?

Cristina Kirchner hablaría el viernes 23 de septiembre en el juicio oral que investiga la presunta corrupción en la obra pública. Por ahora, el kirchnerismo no tiene prevista una movilización masiva en defensa de la exmandataria.