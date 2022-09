Fútbol, básquet, tenis y mucho más: la agenda deportiva de este domingo con horarios y TV

Este domingo nublado invita a quedarse en casa y disfrutar a pleno desde el sillón de la agenda deportiva que propone la TV.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 - Tigre vs Vélez - TNT SPORTS

15:30 - San Lorenzo vs River - ESPN Premium

18:00 - Banfield vs Lanús - TNT SPORTS

20:30 - Platense vs Racing - ESPN Premium

20:30 - Talleres vs Colón - TNT SPORTS

SERIE A (Italia)

10:00 - Monza vs Juventus - STAR + / ESPN

10:00 - Cremonese vs Lazio

10:00 - Fiorentina vs Hellas Verona

13:00 - Roma vs Atalanta - ESPN 2 / STAR +

15:45 - Milan vs Nápoli

PREMIER LEAGUE (Inglaterra)

8:00 - Brentford vs Arsenal

10:00 - Everton vs West Ham - ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 (Francia)

8:00 - Reims vs Mónaco

10:00 - Olympique de Marsella vs Rennes

15:45 - Olympique de Lyon vs PSG -ESPN 3 / STAR +

LIGA (España)

9:00 - Real Betis vs Girona -ESPN 3 / STAR +

11:15 - Villarreal vs Sevilla - DIRECTV SPORTS

13:30 - Osasuna vs Getafe

13:30 - Real Sociedad vs Real Espanyol - DIRECTV SPORTS

16:00 - Atlético de Madrid vs Real Madrid - ESPN 2 / STAR +

PRIMERA NACIONAL (fútbol argentino)

13:10 - Flandria vs Instituto - TYC SPORTS

15:00 - Deportivo Madryn vs Ferro

15:30 - Deportivo Morón vs Mitre (SdE)

15:30 - Almirante Brown vs Tristán Suárez

15:30 - San Telmo vs Santamarina

16:00 - Guemes (SdE) vs Chacarita

16:30 - San Martín S.J vs Atlanta

16:30 - Gimnasia de Mendoza vs Atlético de Rafaela

16:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

18:30 - Chaco For Ever vs Estudiantes BA - TYC SPORTS

19:05 - Almagro vs Deportivo Maipú - DIRECTV SPORTS

20:30 - Belgrano vs Defensores de Belgrano - TYC SPORTS

PRIMERA B (fútbol argentino)

15:30 - Villa San Carlos vs Acassuso

15:30 - Defensores Unidos vs Colegiales

PRIMERA C (fútbol argentino)

15:30 - Central Córdoba vs Leandro N. Alem

15:30 - Midland vs San Martín Burzaco

15:30 - Excursionistas vs General Lamadrid

15:30 - Atlas vs Berazategui - DIRECTV SPORTS

15:30 - Claypole vs Argentino de Merlo

15:30 - Victoriano Arenas vs Puerto Nuevo

COPA DAVIS (Tenis)

9:00 - Alemania vs Australia - DIRECTV SPORTS

10:00 - Gran Bretaña vs Kazajistán

10:00 - Italia vs Suecia - TYC SPORTS 2

11:00 - España vs Corea del Sur - DIRECTV SPORTS

14:00 - Ecuador vs Suiza - DIRECTV SPORTS / 1619

17:00 - Perú vs Chile - DIRECTV SPORTS / 1614

EUROBASKET (Básquet)

12:00 - Tercer puesto - Alemania vs Polonia - DIRECTV SPORTS 2 / 1612

15:30 - Final - Francia vs España - DIRECTV SPORTS 2 / 1612