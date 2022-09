Denuncian un brutal ataque de una patota a dos jóvenes en Plaza Olazabal: "Nos molieron a palos"

Dos jóvenes fueron atacados por al menos un grupo de 10 personas, cuando caminaban este domingo por la madrugada en la zona de Plaza Olazabal, de calle 7 y 38.

Según cuenta uno de las víctimas en su cuenta de twitter, les quisieron robar su pertenencias (a él y a un amigo) "y como no teníamos nada, nos molieron a palos", en relación a la cantidad de golpes que fueron producidos en el intento de robo.

Justamente, quien estaba acompañándolo, terminó con varios golpes en la cabeza y en estado de pérdida de conocimiento, por lo que rápidamente, trataron de acudir al SAME para que pueda asistirlo. "No nos dieron contención, no hicieron nada", denunció.

Por último, el joven relata y a su vez, deja un mensaje de advertencia para que no vuelvan a ocurrir otros hechos similares: "La calle está muy jodida y la sacamos barata, pero cuídense solos y tengan a su gente cercana, más cerca aún".