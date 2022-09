Estudiantes y el partido del morbo: ¿ganarle a A. Tucumán y favorecer a Gimnasia o resignar puntos?

Estudiantes visitará a Atlético Tucumán y desde hace unos días los hinchas no hablan de otra cosa: ¿ganar y favorecer a Gimnasia -que es escolta del Decano- o resignar puntos? Como en casi todas las oportunidades que un equipo pelea el campeonato los del otro bando hacen sus debates virtuales que generalmente están alejados a lo que verdaderamente sucederá.

El Decano es el único líder del torneo, con 38 puntos, dos más que Gimnasia y Boca, que marchan por debajo. Por eso no son pocos los hinchas albirrojos que creen que una derrota en el Norte no sería un mal resultado, pese a poner todavía más en riesgo el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2023 por la tabla acumulada.

“Es un partido que no me dolería perder”, es una frase que se leyó bastante en las redes sociales. “Hay que perder”, sostienen otros. En el barco de no pedirles a los jugadores el mayor esfuerzo hay varios, del mismo modo que los hay en la vereda de enfrente: “Somos Estudiantes y tenemos que salir a ganar”, replicaron muchos fanáticos que no quieren saber nada con ceder puntos. “Que ellos hagan lo que quieran, nosotros siempre por el triunfo”.

Los que aprovecharon la oportunidad para jugar sus cartas fueron los hinchas de Atlético Tucumán, que en la publicación de Twitter oficial del Pincha en la que se señala el día y hora del próximo compromiso, escribieron: “Amigos de Estudiantes...”, y otros remarcaron que es hora de devolverles el favor por haber dejado que Ricardo Zielinski fuera de Tucumán a La Plata.

El partido del morbo, el partido de los suposiciones. El partido de las mil y una versiones. El partido del verso. Atlético Tucumán y Estudiantes jugarán con los dientes apretados y buscarán los tres puntos, con sus virtudes y defectos. El Decano se hace fuerte en su cancha y el Pincha ganó un solo partido en el torneo como visitante. El favorito, claro está, es el equipo tucumano, pero en el fútbol todo puede pasar. Eso sí, hasta que empiece a rodar la pelota se hablará muchísimo de lo que le conviene a cada uno.

En este torneo también se habló bastante en la previa del Estudiantes-Racing ya que la Academia es uno de los tantos equipos que pelean por el título. El Pincha no dejó dudas y le ganó 1-0 en UNO, resultado que pudo haber sido mayor si el VAR no le anulaba dos conquistas por posiciones adelantadas.

Además de tener que jugar contra el Decano, a Estudiantes aun le resta enfrentar a otros equipos que están en la misma disputa: River, Huracán y Godoy Cruz. De acuerdo a la suerte de su histórico rival el morbo que desde hace unos días está instalado en la Ciudad seguirá sobrevolando.

Los antecedentes más recordados

No es la primera vez que Estudiantes y Gimnasia están atrapados en esas discusiones y polémicas. Incluso antes que existan las redes sociales. Como en el torneo Clausura 1994, cuando en la fecha 14 el Lobo perdió 1-0 como local ante Mandiyú de Corrientes equipo que peleaba mano a mano con el Pincha el descenso directo. Años más tarde un jugador confesó que “ese partido se pareció a un entrenamiento”.

Más acá en el tiempo tenemos la fecha 17 del Apertura 2005. Gimnasia y Boca luchaban por el primer puesto. Faltaban tres fechas para el final y el Lobo estaba arriba por un punto. A primer turno, en el Monumental, goleó 3-1 a un River “sin ganas”. A continuación jugó el Pincha ante Boca, comenzó ganando (el gol de Adrián Bastía que la mayoría de los hinchas ni siquiera gritó) pero en un abrir y cerrar de ojos el Xeneize lo dio vuelta. En ese partido, incluso, cuando el local hizo el gol hubo hinchas que discutieron con aquellos que habían celebrado. Fue una de las fechas más bizarras de la historia del fútbol argentino.

Boca había sido protagonista en 1991 de un empate 0-0 como local de Oriente Petrolero, resultado que sirvió para dejar afuera a River de la primera ronda de la Copa Libertadores. El Millonario y Argentinos, en tanto, protagonizaron varias últimas fechas de torneos muy sospechosas: siempre el fixture los ponía cuando las cosas estaban resueltas.

Racing perdió de manera inexplicable ante Quilmes en 2013, para hacerle las cosas más difíciles a Independiente, que unas fechas más tarde descendió por primera vez a la B Nacional. El propio Sebastián Saja, arquero de la Academia, confesó tiempo después que la barra “había ido a pedírselo al plantel”.

En La Plata otro antecedente fue en el Apertura 2006. Gimnasia, en la fecha 6 le ganaba 1-0 a Boca en el estadio Único. Ese partido se suspendió porque el entonces presidente del Lobo Juan José Muñoz entró al camarín del árbitro Giménez. El partido se reanudó dos meses después, ya con Estudiantes peleando el torneo con el Xeneize, que no tuvo problemas en dar vuelta las cosas y ganar 4-1. Un jugador del Lobo reveló al día siguiente que habían sido amenazados por un grupo de hinchas en el predio Estancia Chica.

Los “buenos ejemplos”

También hubo ejemplos de lo contrario, cuando en el Apertura 2010 Gimnasia le empató 0-0 a Vélez como local, en la fecha 15. El Fortín peleaba mano a mano con Estudiantes el torneo, que finalmente ganó por dos puntos, aquellos que perdió en el Bosque...

El Pincha también le “dio una mano” al Lobo al año siguiente. En el Clausura 2011 Gimnasia peleaba por no descender con varios equipos, entre ellos Huracán. En la fecha 15 Estudiantes fue el Ducó y los hinchas locales esperaban “el favor” que nunca llegó. Ganaba la visita 2-0 cuando el partido se suspendió por incidentes. Se reanudó días después en la cancha de Argentinos y el Pincha hizo un gol más: fue 3-0.

El domingo se vivirá un nuevo capítulo. Y el folklore del fútbol tendrá su momento de gloria.

En 2005 y 2006 se jugaron partidos muy “raros” con los equipos platenses como protagonistas