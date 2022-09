Trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a la banda de los copitos

Los cuatro detenidos por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, fueron trasladados ayer a cárceles de máxima seguridad, según confirmó la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós.

La decisión del traslado de los detenidos fue resuelta en las últimas horas por la jueza federal número 5, María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo el expediente por el atentado contra la vicepresidenta.

En principio, la decisión es trasladar a los cuatro sospechosos, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, al Complejo Penitenciario I de Ezeiza, aunque por cuestiones de espacio es probable que éste último sea luego sea derivado a Marcos Paz.

“Por el delito que se les imputa, todos ellos serán alojados en cárceles de máxima seguridad”, dijo Garrigós, quien confirmó que “al igual que cualquier detenido, los cuatro serán entrevistados por especialistas, deberán ser sometidos a exámenes médicos y recién ahí se decidirá en qué pabellón son alojados”.

“Se debe hacer un análisis, un pronóstico de acuerdo a la edad, al nivel de aceptación de cada uno de ellos”, explicó la interventora del SPF que, además, agregó que “los lugares de alojamiento serán resueltos una vez que se evalúe dónde hay espacio disponible”.

Garrigós afirmó que, tal como está previsto desde el inicio de la pandemia, todos los presos que ingresan al servicio penitenciario “deben cumplir un aislamiento de siete días”.

Los traslados fueron filmados por las autoridades y en uno de los videos se puede observar a Sabag Montiel que le dice a los policías que lo trasladan, “Chau, chicos, gracias”.

Teléfono

En tanto, la justicia federal intenta desentramar por qué Agustina Díaz (21), detenida en el marco de la causa en la que se investiga el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, utilizaba una línea de teléfono celular que estaba a nombre de Brenda Uliarte (23), la joven que le confesó que había mandado a matar a la dos veces Presidenta.

El tema de la línea de teléfono ya había surgido en la indagatoria a Díaz y se reeditó ayer en el marco de la declaración testimonial de su madre, Ariana Penida, que dijo que no sabía que su hija usara un chip a nombre de la ahora procesada Uliarte y aseguró que ella se lo pagaba.

En calidad de testigo, Penida aseguró que Uliarte no formaba parte del grupo de amigas que se había hecho Díaz en el último tiempo pero que sabía que seguían manteniendo un vínculo, a la vez que deslizó que aquella le generaba cierta desconfianza.

“¿Cuál es la verdadera naturaleza del vínculo entre Díaz y Uliarte?”, es una de las preguntas que buscan responder los investigadores. Es que el tema del teléfono y los diálogos sobre el plan homicida no cuadran con las repuestas de Díaz, que dijo en su indagatoria que le tenía miedo a Uliarte a quien definió como una “fabuladora”.

Díaz quedó detenida bajo la sospecha de haber prestado algún tipo de colaboración con el ataque a la Vicepresidenta.

El tema del “chip” a nombre de Uliarte le había sido preguntado a Díaz en el marco de su declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

“El aparato (telefónico), tengo el mismo hace 4 años. La línea estaba a nombre de Brenda porque yo era menor. Me la pagaba mi papá y mi mamá. Esa línea la usé hasta hace una semana cuando la arrestaron a Brenda. Me empezó a llamar gente que no conocía y por eso cambié el número de teléfono. El chip nuevo lo puse en el mismo aparato”, respondió Díaz.

Del análisis de las comunicaciones del teléfono de Uliarte, surgió que al menos desde el 4 de julio pasado dialogaba con Díaz sobre la idea de asesinar a la Vicepresidenta.