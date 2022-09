Jaque mate: el escándalo que sacude al ajedrez por supuestas trampas con chips anales

No es nuevo el tema de las trampas en el mundo del ajedrez, pero ahora un nuevo escándalo sacude a las esferas más altas de este deporte. Luego de que el estadounidense Hans Niemann triunfara en la tercera ronda de la Sinquefield Cup sobre el rey de los trebejos, el noruego Magnus Carlsen, el campeón mundial se retiró del evento y sembró dudas elípticas sobre la “limpieza” del juego de su rival, de quien hasta una versión insólita habló de que recibía información a través de chips anales. Sí, así como se lee. ¿Es posible?

Todo comenzó cuando Niemann, de 19 años, abrió su juego con peón dama (1.d4); Carlsen respondió llevando su caballo a f6 y cuando las blancas continuaron con 2.c4, el europeo abandonó. Y sin decir una palabra, apagó la cámara de su computadora, ante la sorpresa de todos los que seguían el duelo, que había despertado una gran expectativa entre los aficionados por lo que había ocurrido el 5 de septiembre en St. Louis, Estados Unidos. En la Sinquefield Cup, Carlsen había perdido con blancas y el estadounidense le cortó un invicto de dos años y 53 victorias.

Ese triunfo le permitió a Niemann superar por primera vez la barrera de los 2.700 puntos ELO en el ranking mundial. Al día siguiente de la derrota, el noruego anunció que se bajaba del certamen. “Me retiré del torneo. Siempre disfruté jugando en el Club de Ajedrez de St. Louis y espero estar de vuelta en el futuro”, escribió en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 740 mil seguidores.

El mensaje dejaba entrever que había algo más detrás, porque iba acompañado de un viejo video de José Mourinho, en el que el entrenador portugués de fútbol decía: “Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en grandes problemas. Y no quiero estar en grandes problemas”.

El tuit se hizo viral y empezaron las especulaciones, que rápidamente se transformaron en sospechas sobre el comportamiento de Niemann, luego de que Hikaru Nakamura, otro gran maestro estadounidense y un popular streamer, asegurara que su compatriota estaba “probablemente haciendo trampas”.

Una teoría muy popular en las redes sociales, que hasta fue respaldada por Elon Musk, es que Niemann utilizó cuencas anales, un dispositivo inalámbrico que le permitiría recibir los movimientos a realizar mediante vibraciones en código Morse. Otra sugerencia es que podría haberse enterado de antemano de algún modo de la estrategia preparada por Carlsen y su equipo.

La organización del torneo ajustó la seguridad y comenzó a examinar a los jugadores antes de las partidas con un escáner de radiofrecuencia. Y además dejó de transmitir las partidas en vivo y empezó a difundirlas con un retraso de 15 minutos.

Niemann, que había ganado dos de sus tres primeras partidas, no sumó más victorias. Perdió o hizo tablas en las seis siguientes y terminó séptimo entre nueve competidores. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que hubiera hecho trampa. Igual, la plataforma de ajedrez en línea Chess.com suspendió su cuenta.

El estadounidense es el jugador que más puntos ganó en la clasificación mundial desde 2021, año en el que recibió el título de gran maestro, y se defendió de las acusaciones. Alegó que casualmente había repasado la apertura que usó Carlsen unas horas antes de la partida. “Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué. Es algo ridículo, pero fue así”, aseguró. “Si quieren que me desnude por completo, lo haré. No me importa. Porque sé que estoy limpio. Estoy aquí para ganar y ese es mi objetivo a pesar de todo”, afirmó. Y agregó, como tratando de justificar el retiro del noruego: “Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra un idiota como yo”.

No es la primera vez que Niemann está involucrado en un escándalo. “Hice trampa en partidas aleatorias en Chess.com. Me confrontaron. Confesé. Fue el mayor error de mi vida y estoy completamente avergonzado. Se lo digo al mundo porque no quiero confusiones ni rumores. Nunca he hecho trampa en un juego sobre el tablero”, aseguró. Y se explayó: “Cuando tenía 12 años, un amigo me ayudó en un torneo por Internet. A los 16, vivía solo en Nueva York en plena pandemia y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer crecer mi stream. Estoy muy, muy arrepentido. Sé que mis acciones tienen consecuencias y las sufrí. Durante ese tiempo me alejé de una carrera de streaming muy lucrativa, dejé de jugar en todos los eventos y perdí muchas amistades y relaciones cercanas. Decidí que la única forma de compensar mi error era demostrar que podía ganar eventos sobre el tablero. Y esa ha sido mi misión. Todo lo que hice en los últimos años es para compensar ese error y espero que mis resultados, mi compromiso y mi trabajo duro hayan demostrado que he aprendido la lección”.

A pesar de las declaraciones de Niemann y de que varios expertos volvieron a analizar todas sus partidas en los últimos días y concluyeron que no hay razones para creer que haya hecho trampa, Carlsen no parece convencido. Y aunque no salió a acusar directamente a su colega y rival, sus acciones hablan por sí solas. El abandono tras apenas dos movimientos, el lunes pasado, no hizo más que tirar más leña al fuego y acrecentar una polémica que parece lejos de terminar.

