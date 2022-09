Abebe Bikila: la historia del africano que ganó el maratón descalzo

Hace unos días se cumplieron 62 años de la hazaña lograda por el etíope Abebe Bikila en los Juegos Olímpicos de Roma, cuando se convirtió en el primer africano en ganar una medalla de oro en el maratón de 42 km, con la particularidad de que los corrió descalzo.

Y repetiría esa victoria cuatro años más tarde en Tokio, también bajando la plusmarca mundial, pero esta vez con zapatillas.

Bikila nació en el pueblo de Jato en agosto de 1932. Vivió en la pobreza extrema, fue pastor de cabras y aprendió a leer a los 14 años.

Su infancia transcurrió durante la ocupación italiana de Mussolini, hasta que en 1941, ya en plena II Guerra Mundial, y con el apoyo de Gran Bretaña, el emperador Haile Selassie, reencarnación de Dios en la tierra según el movimiento rastafari, restituyó su poder. Y abolió la esclavitud: había entre 2 y 4 millones de esclavos entre la población de 11 millones de personas.

Bikila se alistó en el ejército en Adís Abeba, capital etíope, desde donde corría hasta las colinas de Sululta, unos 30 km diarios. Pero este hombre, que llegó a ser guardia privada de Selassie, se volcó al atletismo a los 24 años, luego de ver el desfile de los deportistas que viajarían a los Juegos de Melbourne ‘56. Eso de defender a su pueblo con el simple esfuerzo de sus piernas le atraía mucho.

Poco a poco comenzó a ganar diversas pruebas de fondo y batiendo récords en el campeonato de las Fuerzas Armadas, entre ellas el maratón. Sin embargo, pese a su cierto reconocimiento, fuera de Etiopía no lo conocía nadie y no fue seleccionado para participar en los Juegos de Roma. Las vueltas del destino hicieron que fuera incluido porque uno de los miembros del equipo de maratón sufrió una lesión jugando al fútbol y quedó afuera. Bikila no desaprovechó la oportunidad y dejó su huella en la historia el 10 de septiembre de 1960.

Ese día, un africano desconocido empezó el maratón descalzo, no porque quisiera, sino porque sus zapatillas se habían roto, le habían provocado una úlcera en el pie y las había dejado en Etiopía. En los Juegos, Bikila se probó cerca de diez pares de Adidas, patrocinador olímpico. Pero no le resultaban cómodas. Intentó calzarse otras marcas, y tampoco. Algunas no le entraban, otras le molestaban en sus pies anchos y duros. Para muchos fue el triunfo del “no marketing”.

“Quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo”, dijo al arribar a la meta. Todo el mundo se quedó impresionado viendo a un atleta correr descalzo al tiempo que pensaban que así no iba a llegar a ninguna parte. Pero lo cierto es que llegó muy lejos. Sin embargo, su vida de leyenda terminó de manera trágica. Se quedó paralítico tras un accidente de tránsito y murió con solo 41 años por una hemorragia cerebral.