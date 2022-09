Masacre en una escuela de Rusia: entró a los tiros y mató a 13 personas, entre ellas 7 chicos

Al menos trece personas murieron, siete de ellas menores de edad, en un tiroteo en una escuela de Izhevsk, ciudad al pie de los Urales, según el Comité de Instrucción ruso. "Según los datos preliminares, ese crimen acabó con la vida de trece personas, seis adultos y siete niños", dice el organismo en un comunicado publicado en su web. La nota agrega que otros 14 menores y 7 adultos resultaron heridos.

Previamente, el Comité de Instrucción había informado de al menos nueve fallecidos y varios heridos a raíz del suceso. El jefe de la capital de la república rusa de Udmurtia, Alexandr Brechálov, escribió previamente en Telegram que había ocurrido "una tragedia en Izhevsk, en la escuela número 88".

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO