Todos contra Meghan por “sociópata y narcisista”

El libro “El poder oculto detrás de la Corona” del periodista británico Valentine Low, que hoy sale a la venta, detalla varios episodios complicados del príncipe Enrique y de su esposa Meghan Markle cuando aún eran parte de la Familia Real y vivían en el palacio de Kensington.

Low, corresponsal real del diario The Times, saca a relucir numerosos secretos de la familia real británica. Entre ellos, situaciones que se dieron entre Meghan y Enrique al comienzo de su relación. Para arrancar, Low cuenta que la duquesa de Sussex le dio un ultimátum al hermano del príncipe Guillermo: “Si no sacas una declaración confirmando que soy tu novia, voy a romper contigo”. Por esta situación, el nieto de Isabel II estaba “enloqueciendo”, ya que también tenía la presión de la prensa por conocer todo acerca de su nueva pareja. “Ella va a dejarme”, se repetía Harry mientras buscaba hacer las cosas bien.

El escritor describe que en determinado momento, el duque de Sussex no soportó más y pidió ayuda al secretario de comunicaciones del Palacio, Jason Knauf, para dar a conocer su relación públicamente mediante un comunicado. “Meghan quería la validación pública de que se trataba de una relación seria”, señala Low.

En el libro también se afirma que los ayudantes de palacio de Meghan, que se llamaron a sí mismos el “Club de sobrevivientes de Sussex”, creían que ella estaba dejando deliberadamente un “rastro de evidencia” de que no eran “buenos” con ella, de que “no la ayudaban”, mientras planeaba cuidadosamente su salida de la familia real.

El periodista Low revela que esos asistentes, luego de que Meghan y Enrique renunciaron a sus roles en 2020 y se fueron a vivir a EE UU, sintieron alivio y pudieron decir lo que realmente pensaban de la nuera del rey: que era una “psicópata narcisista”. Y asegura que los colaboradores llegaron a creer que la partida de Meghan fue premeditada y que “una de sus preocupaciones era si iba a poder ganar dinero por sí misma”, sin depender de la realeza. Un exmiembro del personal le reveló a Low: “Ella quería ser rechazada porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”.

El nuevo libro asegura que durante la gira real por Australia en octubre de 2018, Meghan no entendía porqué tenía que estrechar la mano de la gente o hacer caminatas. Según los informes, el personal la escuchó decir: “No puedo creer que no me paguen por esto”.

Low también se refiere a la actitud de la duquesa de Sussex hacia su personal, describiendo una reunión en la que supuestamente Meghan criticó a una empleada frente a sus colegas por un plan que había presentado.

Después de que la joven colaboradora le dijera que sería difícil ejecutar un nuevo plan, Meghan dijo: “No se preocupe. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a usted”.

Ese fue uno de los tantos “desplantes” que tuvo Meghan con diferentes empleados de la casa real. Según Low, Markle consideraba “un insulto” tener que tratar con los trabajadores y, cuando se le aconsejó que fuera más amable con ellos, respondió tajante: “No es mi trabajo mimar a la gente”.

Entre las personas “acosadas” por Meghan está Samantha Cohen, quien a pedido de la reina Isabel II trabajó como secretaria privada de los Sussex desde su boda en mayo de 2018 hasta el final de su gira por Sudáfrica en septiembre de 2019. A Meghan le encantaba enloquecerla con caprichos e intimidaciones.