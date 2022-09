Gimnasia debe volver a las fuentes para no tirar todo por la borda

En el momento en el que Gimnasia tenía que dar más, dio menos. A nadie, ni de adentro ni de afuera, le gustó lo que el equipo mostró, la imagen que dio frente a Tigre. Ante un rival que fue superior en los 90 minutos, no tuvo rebeldía para tratar de empardar la historia desde el combate, desde la trinchera. Ni siquiera terminó con pelotazos desesperados al área rival. Nada.

Y nada tiene que ver con el cruce entre Alemán y Enrique, uno de los tantos que demuestran que en el fútbol los “clubes de amigos” son toda una utopía. La preocupación tiene que ver con un equipo solidario, combativo y que debía dar el 100% para ganar y que dio paso a una versión light, descafeinada, de un equipo que parece terminar en la mitad de la tabla y no en los grandes objetivos que se trazó y aún puede lograr para este 2022.

“Venimos de dos partidos en los que no mostramos la actitud que necesitamos” dijo Leonardo Morales el domingo en la zona mixta. Y remarco que es cuestión de actitud porque “no tiene que ser presión pelear cosas lindas, pelear el campeonato”. En una charla sin cassette el “Yacaré” remarcó las características que llevaron al equipo a pelear en los primeros lugares del torneo y de la tabla anual. “Somos un equipo humilde, si no metemos todos pasan estas cosas. Uno que deje de correr nos complica y es lo que está pasando en estas fechas”, dijo Morales, que desde Santiago del Estero viene declarando en esa línea.

Ante Tigre, Gimnasia fue un conjunto largo, al que el conjunto de Martínez superó táctica y futbolísticamente. Puede pasar. Lo que impactó fue ver al equipo casi sin patear al arco (una de Domínguez de media distancia y el tiro libre de Alemán como las únicas chances de gol) y al que los cambios tampoco pudieron cambiarle la fisonomía. Lisa y llanamente, porque los pibes están para acompañar pero de ninguna manera para ponerse al hombro determinadas situaciones.

Dependerá de la columna vertebral que el equipo recupere la identidad que tuvo hasta ahora. Duro, trabajador, solidario, humilde, corredor fueron todos adjetivos para este Gimnasia que de la mano de Pipo se olvidó de actualizar Promiedos cada media hora o de mirar cinco partidos por fecha porque en cada uno iban centésimos que eran vida o muerte.

Gimnasia depende de su columna vertebral. Rodrigo Rey, Leonardo Morales y Agustín Cardozo cumplen con creces fecha a fecha. Hoy, necesita de manera urgente que Brahian Alemán se haga cargo del equipo y que Ramón Sosa vuelva a ser el jugador desequilibrante que era hace un puñado de fechas. Hoy no tienen reemplazo en un nivel similar, por eso el Lobo necesita con desesperación de sus mejores versiones.

“Uno que deje de correr nos complica y es lo que está pasando en estas fechas” (Morales)

No es una opinión con el diario del lunes: el Lobo paga hoy el mal de ausencias (Carbonero, Tarragona) y no haber sumado refuerzos. Potenció juveniles, les dio un rodaje impensado en otro momento. Le servirá a futuro, a los pibes y al club que podrá vender productos made in Estancia Chica como no lo hizo en los últimos 6 años. Pero hoy, para el salto de calidad, faltaron esas variantes, ese par de jugadores que pueden cambiar un partido o aún más, ser los impulsos para que algunos titulares no se duerman en los laureles.

¿Tendrá Gimnasia la chance de una serie de triunfos que le permitan llegar al final en la conversación? Ya no depende de sí mismo. Quedó la sensación de que tuvo en sus manos un milagro (porque, claramente, este equipo no se armó para pelear un campeonato) y que en apenas dos partidos se le escurrió entre los dedos. Ahora debe curarse la amnesia para ser ese rival duro e incómodo que ganó en Rosario, Santa Fe o Huracán para recuperar puntos en Barracas, Banfield y Córdoba. Y no volver a dejar de local la imagen del domingo pasado.

Para todo Gimnasia el objetivo es dar vuelta la página y que no decaiga una gran campaña que tiene al equipo albiazul regresando después de muchos años a las competencias internacionales, más precisamente hoy a la Copa Libertadores. Le lleva solamente dos puntos a Argentinos Juniors -al que aún debe enfrentar- en la pelea por regresar a la competencia más importante a nivel continental. No puede ni debe relajarse, porque a esta altura la Copa Sudamericana asoma como un premio consuelo. Injusto, sí, porque estos jugadores provocaron que un objetivo de principio de año hoy sea algo que no puede escaparse (le lleva 10 justamente a Tigre, el primero que se estaría quedando afuera) pero hay objetivos superadores que son acordes al esfuerzo realizado. Y no debe fallar.