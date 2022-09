La prioridad deben ser los niños y las niñas

Diputada provincial / Frente de Todos

A partir del proyecto presentado en el Congreso Nacional que busca ponerle un freno a la adopción ilegal, es importante compartir algunas reflexiones en relación al sistema de adopción en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de priorizar en la temática a nuestros niños y niñas.

La lentitud de las adopciones y las problemáticas del sistema parecen una realidad bastante conocida. Pero el problema, a mi criterio, no empieza aquí, sino que radica en la parte de esta historia que la sociedad no conoce, o no ve.

Un niño o niña en estado de adoptabilidad ha vivido una vulneración de derechos tan profunda que su familia de origen no puede continuar con su crianza. La mayoría de estos niños no son huérfanos, como si lo eran a mediados del siglo XX, sino que son hijos e hijas en situaciones de violencia, abusos sexuales, maltratos, abandonos. En otros casos, con madres y padres con falta total de recursos económicos o simbólicos para continuar con la crianza.

La adopción es la última de todas las opciones que debe tomarse ante la vulnerabilidad, en el marco de un sistema al que le cuesta escuchar la voz de los niños y las niñas y que, en muchos casos, revictimiza. Claro que es necesario discutir sobre la adopción, pero hacerlo es empezar por el final y dejar en evidencia que la mirada está centrada en los adultos y no en los niños.

Un derecho de los niños

La adopción no está constituida para satisfacer el deseo de los padres -aun cuando el encuentro de ese deseo con un niño en situación de adoptabildad es un ciclo virtuoso-, la adopción es un derecho de los niños.

Cuando se constata que un menor está viviendo una vulnerabilidad grave, los servicios locales dependientes de los municipios, deben actuar definiendo una estrategia de acompañamiento al caso. Habrá situaciones donde se queden con su familia de origen, pero con atención profesional y acompañamiento del Estado.

Habrá otras en que los padres no sean la mejor opción para el niño o niña y se defina tomar una “medida de abrigo”, en donde se activa una respuesta familiar o comunitaria donde se queda con algún familiar o amigo cercano, en un lugar que conoce, pero donde tenga protección. En otros casos más graves aún, se definirá que viva en un hogar convivencial del Estado o de organizaciones no gubernamentales.

Para que este sistema funcione, los servicios locales, que se conforman con equipos interdisciplinarios deben funcionar bien, tener equipos completos, experimentados y capacitados. Una deuda de la gestión de Julio Garro en La Plata, donde los servicios están desmembrados y ni siquiera hay guardia nocturna.

La adoptabilidad debe declararse cuando ya no hay esperanzas de criarse en su familia ni en su comunidad. Una vez adoptado tendrá un cambio de apellido, tal vez se mudará de ciudad, arrancará otra escuela, se integrará a una familia y amistades nuevas.

Todo en la vida de un niño adoptado cambia radicalmente. Y claro que esto no es necesariamente algo malo, pero la actual mirada adultocéntrica ha construido una serie de prácticas muy polémicas alrededor de un instituto que tiene que repensarse, pero no aisladamente al sistema integral.

Entre estas prácticas están la publicación de folletos, que aunque sean con buena intención, muchos juzgados terminan objetivando a los niños y niñas. Ejemplo de abril de 2022:

“Se convoca a postulantes a guarda con fines de adopción y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado. Para Javier nacido el 10 de mayo de 2007; para Lucas nacido el 13 de enero de 2011; para Laura nacida el 10 de julio de 2014. Buscamos una pareja/matrimonio que ahíje saludable y amorosamente a Javier, Lucas y Laura; Javier, le gusta dibujar, escribir poesía, mirar películas, cantar, es observador y reflexivo, concurre a la escuela secundaria; Lucas, le gusta jugar al fútbol, mirar películas, jugar a las cartas, es sociable, concurre a la escuela primaria; Laura, le gusta dibujar, jugar a la pelota, mirar películas, es sociable y afectuosa, concurre a la escuela primaria. Si DIFUNDÍS esta convocatoria aumenta la posibilidad de ENCUENTRO FAMILIAR”.

Es dable comparar la descripción a los viejos programas de solos y solas donde uno trataba de mostrar sólo lo bueno para conseguir pareja. Pero la adopción no se parece en nada a acercarte a alguien que luego podés dejar atrás, porque implica un vínculo permanente entre una familia y un niño.

De esta reflexión surge otra práctica extremadamente polémica y fuera de todo principio legal: la devolución de niños adoptados. En los años 90 se proyectaba en la TV la película “Adorable Criatura”, donde un niño adoptado que tenía “malos comportamientos” había sido devuelto. Yo era una niña y recuerdo haberme preguntado, ¿pueden devolverse los hijos? ¿Cómo es que podés adoptar un hijo y devolverlo? ¿No es acaso un hijo adoptado un hijo para la ley? ¿Imagine usted si decidiera devolver a su hijo biológico porque tiene problemas de salud, déficit de atención o mala conducta? Aunque parece imposible, en la adopción ocurre y sin sanción alguna. Esto también debiera ser objeto de tipificación en nuestro sistema penal, además de la ya presentada en el Congreso sobre la compraventa de niños y niñas.

Por último, según datos de 2021, hoy tenemos 2.098 parejas esperando adoptar niños menores de 1 año y sólo 210 para menores de 9. Es indudable que el sistema debe empezar a mirar desde los ojos de los que más nos necesitan.

La adopción resulta un instituto muchas veces exitoso. Pero es urgente poner un manto de realidad a un problema que involucra vidas de niños y niñas que han sufrido mucho y que merecen ser felices. Porque al fin y al cabo priorizar a nuestros niños y niñas, es el único camino que nos llevará a un futuro mejor.