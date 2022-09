VIDEO. Los misterios que esconde la icónica estatua de la Plaza San Martín de La Plata

El historiador Nicolás Colombo, quien habló en exclusiva con EL DIA, derribó dos mitos que fueron instalados hace muchos años en la Ciudad de La Plata, sobre todo en calle 7 y 51, donde se ubica la conocida "Plaza San Martín".

Justamente, ese nombre se da en un supuesto homenaje hecho estatua que tendría la figura del General, pero finalmente se cree que no es así, debido a que no tiene un parecido físico: "La gente pasa por acá, mira al General y dice `este no es el que aparecía en las revistas Billiken o los libros de historias de la escuela", comenta Nicolás. "Es un mito que en realidad dice, que cuando estaban trayendo la estatua de San Martin desde Francia, que la habían fundido allá, hubo un error y la que iba para Argentina, que era la de San Martin, terminó desembarcando para Chile, y en Chile que habían pedido una del General Bernardo O'Higgins, la terminaron desembarcando acá y la trajeron para La Plata", agrega.

A su vez, siguiendo con la incertidumbre que genera dicha figura en una de las plazas emblemáticas de nuestra Ciudad, el historiador detalla: "Hace mas de 70 años que la gente repite que quien está no es San Martín, sino O'Higgins. Algunos dicen que es Simón Bolívar en realidad, porque si no uno lo ve no se parece en nada".

"La estatua que tenemos acá, es una réplica de la que está en Boulogne-Sur Mer, que es la ciudad donde el General San Martín pasó sus últimos días y allí se le realizó un homenaje a principios del siglo pasado. Esa estatua la hizo un escultor francés, pero no había conocido al General en vida y solamente tenía una especie de fotografía cuando San Martin tenía 70 años aproximadamente. El se basó en cuando era anciano y después en algunos cuadros que había pintados, pero no estaba tan al conocimiento de su vida ni como era él físicamente", relató.

Por último, afirmó sobre este mito: "Se hizo primero la estatua que está en Francia, después se hizo esta que se está acá en La Plata que fue inaugurada en 1914, cuando se le impuso el nombre de "Plaza San Martín" a este espacio verde. Después empezó esta historia de que no se parece, pero era una concepción del artista, no es nada raro".

A su vez, hay un segundo mito que también, Nicolás le comenta a este medio y que generaba algún tipo de incógnita: las figuras de las piernas en los caballos, que generalmente suelen tener por encima a los próceres. "Es uno de que se habla, de que según la posición que tenga las patas del caballo, es la forma en que murió el prócer que está montado sobre el. El General (el supuesto Bernardo) murió en batalla, pero todos sabemos que San Martín murió de anciano, en la pobreza, en Francia. Si uno va viendo las estatuas ecuestres, no solo de Argentina sino de todo el mundo, se va a dar cuenta que eso no coincide. Cada escultor y cada artista hace la escultura como le parece mejor. Es un mito urbano", sentenció.