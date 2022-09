En el Gobierno afirmaron que "no teníamos ninguna alerta" sobre Sabag Montiel

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó hoy que desde el Gobierno no tenían "ninguna alerta" sobre Fernando André Sabag Montiel, la persona acusada de haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anoche se negó a declarar y permanece detenido en la sede la Policía Federal de la calle Cavia.



"No teníamos ninguna alerta sobre esta persona", respondió Rossi al ser consultado esta mañana en CNN Radio sobre el agresor detenido, a quien definió como un "lobo solitario, alguien que por sí mismo armó todo sin demasiada logística".



"Por la información que tengo y lo que se pudo rastrear de las redes, el atacante aparece con una carga simbólica neonazi, pero no aparece algo que pueda inferir que estaba predispuesto a hacer un ataque a nadie, y menos aún a la Vicepresidenta", afirmó Rossi.



En tanto, descartó la posibilidad de que hubiera fallado la custodia ya que "estaban muy atentos" y agregó: "Tengo entendido que había aumentado la custodia luego de lo sucedido la semana pasada".



No obstante, añadió que "es muy difícil evaluar un operativo de seguridad sin saber cómo fue diseñado y planificado".



Por último, reiteró que el atentado "es un hecho político conmocionante en la vida del país", que "no recoge antecedentes, y solamente es comparable con aquel intento de asesinato a Lisandro De La Torre, que inspiró una película, cuando lo intentaron asesinar y se interpuso el senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, que termina falleciendo".



"La política argentina debe sentir el impacto y plantearse un antes y un después de lo que sucedió", concluyó.