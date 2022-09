L-Gante y el conflicto con Tamara Báez: "Vive en un country y tiene un auto de U$S 20 mil"

La separación del máximo exponente de la cumbia 420, "L-Gante", junto a la mamá de su única hija, Tamara Báez, resulta cada vez mas escandalosas y hay mucha disputa con dinero de por medio.

Ante las declaraciones de Báez, donde se refirió al papá de Jamaica, como maltratador, acosador, y lo denunció por violencia económica, el cantante no se quiso quedar callado y a través de su abogado, Alejandro Cipolla, salió a defenderse.

Las declaraciones se dieron en el programa de "A La Tarde", una tira diaria conducida por Karina Mazzocco. "No se puede hablar de violencia económica. Tamara vive en un country privado, con un alquiler de 290 mil pesos y tiene un auto de 20 mil dólares".

A su vez, Cipolla reveló que "Elián (por L-Gante) no quiere dar a conocer muchas cosas por Jamaica", y que el "no saldrá a defenderse" para no dejar mal parada a la mamá de su hija.

A su vez, en tono de advertencia, el abogado, quien fue la voz de L-Gante al menos en esa edición del programa de América, remarcó: "Hay audios de Tamara que yo podría filtrar".