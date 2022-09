“Gritar un gol con la gente fue un sueño”

El tiempo de los autógrafos quedó atrás. Ahora son las fotos. Una. Otra. Otras más. Decenas. Benjamín Domínguez tarda una eternidad en irse del estadio del Bosque. Seguramente, quiere quie cada instante dure para siempre, terminar de procesar cada sensación, cada momento, cada jugada del partido. Especialmente cuando la pelota salió de su botín derecho justita, recta, hacia arriba, buscando el caño izquierdo del arquero Sosa que miró impotente mientras al pibe la boca se le llenaba de gol y la tribuna del Bosque explotaba gracias a un gol imprescindible para la campaña y esperado por los hinchas que quieren que al pibe le vaya bien, que lo ven como un jugador distinto. Y un pequeño valor agregado: fue un golazo impresionante.

Espera la familia, emocionada. Los amigos, que quieren cada momento, cada detalle contado de su boca. Y Benjamín cuenta una y otra vez su gol. El primero de lo que se espera sea una lista larga de alegrías para el triperío. “El gol fue una alegría enorme. Sentí mucha emoción. Quería gritar un gol en el Bosque, del lado de la tribuna Centenario. Es todo para mí”, contó el juvenil, con una sonrisa que no le cabía en la cara.

El “nene” continuó con su monólogo con la misma pasión con la que le contaba a sus amigos los goles que hacía en Siglo XXI y en Comunidad Rural, cuando jugar en primera era apenas un sueño lejano. “En las pelotas paradas, en partidos anteriores siempre me quedé ahí, en el rebote. Soy oportunista, siento que va a ir ahí la pelota entonces más o menos me ubico. A veces queda, a veces no. Me quedaron dos en partidos anteriores y le pegué de zurda, mal. La tercera entró”, contó con la alegría de que esta vez la tercera fue la vencida. Nada de no “hay dos sin tres”

“En el momento del gol pensé miles de cosas. Hacer mi primer gol contra un club grande, en este contexto, para empatar el partido fue muy emocionante. Gritarlo con la gente es un sueño cumplido para mí”, señaló Benjamín, quien convirtió ese gol que toco futbolista que va al rebote de una pelota parada espera hacer porque “cuando jugás un partido soñás con una pelota así y me tocó a mí”.

El pibe comparado pos su desparpajo con el Mellizo (“Los defensores se enojan. Pierden ellos. El que se enoja pierde”, tiró ayer, picante, al hablar de sus gambetas), admirador del “Burrito” Ortega por los videos, tiene una historia muy particular en el Lobo. Explotó en pleno fútbol pandémico. Llegó a Gimnasia en 2018 y casi no tiene partidos en las divisiones juveniles. No jugó en Octava, apenas cuatro partidos en Metro. En Séptima de AFA jugó solo tres partidos y la Sexta pasó de largo por el parate del fútbol juvenil por el covid.Por una lesión jugó solamente dos cotejos en Quinta y de ahí a la reserva en la que impresionó a Chirola y que significó el trampolín para el salto a primera.

Por eso, para Benjamín ser parte de este plantel es tan especial. “Es una felicidad enorme subir a primera y que me toque vivir este momento. Hacía mucho tiempo que Gimnasia no estaba puntero o peleando en los primeros lugares. Es un momento que hay que disfrutar”. Y la presencia de tantos pibes que ayer nomás jugaban todos juntos en reserva aporta un plus. Por eso, Enrique lo sacó en andas del campo de juego. “Guille me dijo ‘vamos cantando, subite que yo te llevo’. Estoy muy contento, vamos creciendo todos juntos. Somos muy unidos los más chicos. El grupo es bárbaro, pero los que venimos de abajo juntos, nos conocemos, somos ‘los pibes’. Hoy es todo alegría”.

Con el grito de gol el Bosque explotó con una canción que identifica a los más jóvenes. Incluso a los que juegan. “Los pibes salimos del Bosque, que tripero es el barrio...”. Hasta que “Pitín” Cardozo los sacó del festejo porque había que buscar la victoria, Domínguez se quedó viendo el festejo en la tribuna. “La cantan muy seguido y después del gol se venía abajo el estadio. La gente empujó y lo dimos vuelta”, agregó.

“Pipo y nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Es imposible no ilusionarse”

Benjamín Domínguez,

convirtió su primer gol en el Lobo

En lo personal, Benjamín se siente tranquilo, más allá de haber jugado solamente 2 partidos como titular desde su debut en primera, en noviembre del año pasado frente a Talleres como local. “Pipo dice que hay que ir de a poco y eso primero no lo entendés porque querés jugar, pero a la larga tiene razón”, a la vez que agregó que Pipo le da “mucha confianza. Significa mucho, él me hizo debutar, sabe llevarme de a poco. Como Pipo lo prefiera está bien, yo estoy a disposición”.

En lo personal, fue su mejor partido. Confiado con la pelota, desequilibró mucho más allá de algunas lagunas. Hasta tuvo en el segundo tiempo la chance de un segundo gol, pero su remate salió al cuerpo de Sebastián Sosa. “Le pegué de zurda y me acalambré los gemelos y hasta ahí llegó mi partido”, señaló. Y remarcó que se sintió muy cómodo y confiado. “Esa confianza me la da el equipo. Creo que este fue el mejor partido que jugué y es gracias a sentirse cómodo y respaldado”.

Son días de mucha alegría para todo Gimnasia. Está en lo más alto de la tabla, peleando por entrar a la Libertadores 2023. Emoción e ilusión para los hinchas. También para los jugadores, más después de un par de días moviditos. Para Benjamín “es merecido que Gimnasia esté puntero. El grupo está dando que hablar, claramente estamos muy unidos, pase lo que pase”, pero remarcó que más allá de los sueños, tratan de no mirar más allá. “No solo es Pipo, nosotros también estamos con los pies sobre la tierra. Tratamos de mantener la calma”, manifestó.

Pero, de carne y hueso, bien tripero, el “nene” fue claro. “Es imposible no ilusionarse. Los entrenamientos ahora son una locura. Antes del partido con Independiente, Rodri (Rey) tiró una arenga que querés salir a comerte la cancha”, contó. E inmediatamente agregó que “hay que ser realistas. Estamos punteros hasta que juegue Atlético Tucumán. Hay que ser realistas...pero hay mucha ilusión”.

Y ahí se fue Benjamín Domínguez, soñando despierto, con la misma ilusión de otros miles de hinchas y con la alegría de vivir estos tiempos felices desde adentro de la cancha. Y con un gol inolvidable. “Me dijeron que mi mamá estaba emocionada. Esto para mi es todo”. Sí, Benjamín. Pero no es todo. Disfrutalo. Recién empieza.