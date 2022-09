“Dejamos todo por Gimnasia”

Leonardo Morales vive un momento soñado en Gimnasia. Ya no vale la pena hablar de esfuerzos que dan frutos ni del sacrificio pasado: Hoy, el “Yacaré” es vital para este lobo que quiere dar pelea hasta el final y en cada partido le hace justicia a esa definición de Gorosito de hace algunas semanas cuando sentenció ‘Morales es el mejor central del fútbol argentino’.

“Estamos ilusionados como todos”, señaló Morales tras la victoria frente a Independiente pero dejó bien en claro que el plantel tiene “los pies sobre la tierra. No hemos conseguido nada. Es lindo hacerse fuerte acá en casa, pero faltan 10 fechas y hay que laburar porque falta muchísimo”.

“Antes del gol de ellos estábamos bien, atacando, presionando y en una jugada desafortunada encuentran el gol, pero mostramos la hombría de este equipo, la humildad, las ganas y el compromiso que tenemos”, señaló el defensor, pilar de la columna vertebral del equipo de Pipo quien agregó que “en el segundo tiempo mejoramos algunas cositas. El nerviosismo nos jugó un poco en contra, pero sacamos el partido adelante”.

“Salimos a buscar el partido”, señaló Morales. “Benja clavó un golazo de afuera del área, los chicos aportaron, fue tremendo lo que jugaron, las ganas que le metieron. Ellos contagian también a los más grandes y nosotros siempre vamos a estar aconsejándolos. Todos somos importantes en este equipo.”

El “Yacaré” amplió el respaldo a los juveniles del plantel que a su juicio” jugaron un partidazo”. Para Morales “los chicos también contagian. Hay que llevarlos de a poco. A veces con estas lesiones o suspensiones algunos se tuvieron que hacer hombres más de golpe pero tienen el apoyo de todos nosotros. Un ejemplo claro es Guille Enrique. Se tiró a matar en el tercer gol, metió un centro bárbaro. A veces las cosas pueden salir y otras no, pero tenemos que acompañarlos y aconsejarlos para seguir con esta humildad”.

Además Morales tuvo la satisfacción de convertir su tercer gol en el campeonato, el primero con público en el Bosque. “Fue emocionante. Lo había soñado, había dicho más de una vez que quería meter un gol con gente. Quería abrazar a todos, lo disfruté muchísimo porque además fue el 2 a 1”.

De todas maneras, como buen defensor Morales lamentó el gol recibido. “Estoy contento de aportar lo mío, aunque nuestro principal es conservar en cero el arco propio. En el campeonato anterior la defensa fue muy criticada, en este torneo teníamos que mejorar. Nos fuimos con bronca por el gol de Independiente pero contentos porque ganamos” a la vez que elogió a Piris, su compañero de zaga: “Lo que metió Oscar fue una cosa de locos. Se tiró de cabeza y se fue con puntos”.

“Sabíamos que la única forma de demostrar es en la cancha. Nada más”, manifestó Leo Morales sin ahondar en cuestiones extrafutbolísticas pero con un gran agradecimiento a los hinchas. “Nos mostraron el apoyo. En todo momento cantaron, íbamos perdiendo y alentaban igual. Que ellos sepan que nosotros dejamos todo en la cancha. Nos sentimos como ellos, hinchas adentro de la cancha. Dejamos todo por Gimnasia”.

“Uno trata de devolver el cariño de la gente desde adentro. La actitud no se negocia”

El cariño de la gente es especial para Morales. “La gente me muestra el cariño y uno trata de devolverle desde adentro de la cancha. Les puedo asegurar que la actitud no se negocia”. Le hicieron llegar figuritas con su cara que ya tiene pegadas en el equipo de mate y el sábado recibió un regalo muy especial: un yacaré tejido con la camiseta número 4. “Un chico me lo hizo llegar cuando terminó el partido y yo le mandé el short. Contento porque estas cosas para mi son emocionantes. Me ponen feliz, me motivan a seguir mejorando y creo que voy por el buen camino”

Como la gente, los jugadores también viven un momento especial y disfrutan esta gran campaña. “La ilusión siempre está pero sin desviarnos del objetivo principal que es llevar nuevamente a Gimnasia a una copa internacional. Falta muchísimo, son 10 fechas. Con esta actitud, ganas y compromiso vamos a dar que hablar. Veremos en unas fechas para que estamos”.

“Ahora hay que ir a Newell’s a hacer el mismo partido, con las mismas ganas e ir a ganar a una cancha difícil”, finalizó Leo Morales, figura de un equipo identificado con su gente.