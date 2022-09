VIDEO. Nuevas imágenes del choque, fuga y la moto que barrió a un hombre en la parada del micro

Un nuevo video se conoció en las últimas horas del terrible accidente ocurrido en la noche del martes en La Plata. El episodio había sido registrado en las cámaras de seguridad de un local, pero ahora se dieron a conocer las que grabaron los dispositivos del municipio, que servirán de material probatorio en la Justicia para intentar dar con el conductor del auto que se dio a la fuga.

Tal como informó EL DIA (vea: choque-en-la-plata-una-moto-salio-despedida-y-arraso-con-un-hombre-que-esperaba-el-micro-policiales">https://www.eldia.com/nota/2022-9-6-11-14-0-video-terrible-choque-en-la-plata-una-moto-salio-despedida-y-arraso-con-un-hombre-que-esperaba-el-micro-policiales), todo sucedió pasadas las 22:30 en el Camino Belgrano y 426, de Villa Elisa, en la mano que va hacia el Parque Pereyra. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil y una moto chocaron en esa transitada esquina del norte platense. El rodado menor, producto del fuerte impacto, salió despedido, mientras fuentes oficiales confirmaron que el automovilista escapó sin rumbo desconocido tras la colisión.

Fue en ese momento que la moto tomó impulso justo a donde dos personas estaban esperando el micro en la parada. Uno de los dos advirtió que se le venía encima e intentó saltarla, pero pese a los esfuerzos no logró esquivarla, golpeó sus piernas y terminó tendido en el pavimento. El conductor también quedó desparramado en el asfalto, e incluso perdió el casco en medio de la caída. En las nuevas imágenes se puede ver desde otro ángulo como ocurrió el suceso, en el cual tomó intervención personal policial y el SAME La Plata para asistir a los heridos, que no sufrieron lesiones de gravedad.

La peor parte se la llevó el motociclista, que debió ser derivado al Hospital de Gonnet, al tiempo que el hombre que esperaba el colectivo no necesitó asistencia médica.

En cuanto al hecho, por lo que se ve en las imágenes, el auto intenta girar hacia la izquierda en el semáforo, pero no advierte que por esa mano circulaba la moto. Cuando se da cuenta ya era tarde porque pegó el volantazo no bien sintió que había impactado al otro rodado. El automovilista se dio a la fuga, por lo que ahora buscan en otros cámaras de seguridad para intentar saber el camino que terminó haciendo quien iba al mando del auto.