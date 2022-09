Massa con empresarios escuchó los pedidos por dividendos de firmas

El ministro de Economía Sergio Massa visitó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde lo escucharon más de 30 empresas locales con inversiones en la Argentina.

No sólo escucharon: también hicieron preguntas. El principal interés de los empresarios pasó por el esquema de importaciones del país y cuestiones vinculadas a temas cambiarios, concretamente al envío de dividendos a sus casas matrices. “Más allá de esas cuestiones prácticas, había interés por escuchar al ministro y lo que piensa de cómo solucionar los problemas del país”, dijo uno de los presentes.

En uno de los salones del señorial edificio de la US Chamber of Commerce, frente a la Plaza Lafayette, que en el otro extremo tiene a la Casa Blanca, estuvieron representantes de unas 35 empresas. Entre ellas, AWS, General Motors, Exxon Mobile, Google, Merck, P&G, Bayer, Dow, Citibank, John Deere, Orel Energy, Cargill, Flybondi, Excelerate, Chevron, Corteva y Gilead, entre otras. También representantes del Departamento de Estado y Comercio de EEUU, y del Institute of International Finance (IIF).

“Durante el encuentro, analizaron la hoja de ruta en materia económica que trazó la Argentina para los próximos años y las medidas anunciadas para estabilizar la macroeconomía”, destacaron fuentes oficiales. “Ambas partes coincidieron en la importancia de generar el marco para que más firmas aumenten su presencia en el país en sectores estratégicos como servicios, agroindustria, minerales, cítricos e hidrocarburos”, aseguraron desde Economía, según Infobae.

Massa estuvo acompañado por el embajador Jorge Argüello, la secretaria de Energía Flavia Royón, y también por el embajador americano en Buenos Aires, Marc Stanley, quien acompaña buena parte de las reuniones que el ministro mantiene en esta capital.

“El ministro contó su plan. Habló del potencial de energía, agro y otras industrias exportadoras y de su idea de ordenar la economía local. También del impacto de la pandemia y la invasión rusa.