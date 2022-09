Faltazo de la oposición y solitario repudio kirchnerista en el Senado

Fuertes críticas a la oposición, que se ausentó de la sesión, el oficialismo aprobó en el Senado una declaración de repudio al intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

Sin la ex presidenta en el recinto -esta semana sí mantuvo reuniones privadas en su despacho-, fue la presidenta provisional, la santiagueña Claudia Abdalá Ledesma, quien durante la víspera condujo el debate legislativo. El interbloque de Juntos por el Cambio el último miércoles había anticipado que no participaría por considerar que, tras la foto de “familia” del cuerpo tomada horas después de incidente en Recoleta, el Gobierno se dedicó a “politizar” el hecho e incluso ha tratado como supuestos “instigadores” de Fernando Sabag Montiel a dirigentes opositores y medios de comunicación.

Lo cierto es que el oficialismo logró el quórum con la presencia de sus tres senadores aliados, la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega; esta última dio inicio a los discursos cuestionando la actitud de la “oposición” siendo en teoría representante de un partido provincial. No estuvo presente, en tanto, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, que había presentado un proyecto propio para repudiar el atentado.

APROBACION

Finalmente, fue aprobado por 37 votos un texto unificado por los jefes de ambas bancadas del oficialismo, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Con todo, la declaración no hizo referencia al odio y a la violencia política, dos consignas que venía propalando el oficialismo y que había rechazado la oposición en su conjunto.

Sin embargo, la camporista Sagasti durante su intervención se mostró preocupada porque, a su entender, “hace tiempo venimos advirtiendo que la violencia política va en escalada y se ha naturalizado sobre todo hacia la vicepresidenta de la Nación”. Luego, emocionada, recordó que “venimos de denunciar en este recinto y, ante cualquier micrófono que nos pongan, a repudiar que no podemos tolerar que marchas de la oposición hubiera guillotinas hacia todos nosotros, y sobre todo hacia ella”.

El cierre estuvo a cargo de Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos, quien observando las butacas vacías del sector destinado al interbloque de JxC, consideró que esa fuerza incurrió en un “acto de censura” al ausentarse ya que, consideró, “si no tenemos quórum no podemos expresarnos. Castigan a través de la ausencia”.

politizacion

En el principal armado opositor optaron por no salir a cruzar los ataques vertidos desde el oficialismo. Aseguran que no quisieron participar en una sesión por demás “politizada”. Además, volvieron a poner paños fríos a la convocatoria al diálogo político que había anunciado el ministro Wado de Pedro el pasado miércoles. “Está verde porque son selectivos en los llamados. Invitaron a Gerardo Morales pero no a Patricia Bullrich”, acotó una fuente radical consultada.