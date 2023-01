Brotan reclamos por falta de agua en La Plata en otra jornada de calor sofocante

En otra jornada de calor agobiante en la Región, los usuarios de ABSA volvían a poner el grito en el cielo por la escasez de líquido en la vivienda. Según plantean, llevan varios días seguidos a canillas secas y la situación en los hogares se torna insostenible.

Mientras se espera que este martes el termómetro alcance los 33 grados, usuarios de 22 y 80, Altos de San Lorenzo, aseguraron que "estamos tres días sin una gota de agua, con los tanques vacíos, y en ABSA no nos brindan una respuesta". "Mientras tanto seguimos sobreviviendo con tanto calor. Tenemos que comprar agua o salir a pedir a familiares porque no tenemos líquido ni para cocinar", manifestaron.

Una situación calcada padecían en adyacencias de 44 y 137. "Es terrible porque son ya tres días seguidos sin este elemento tan necesario en esta época de mucho calor. No podemos limpiar, baldear, higienizarnos. No se puede lavar la ropa ni los platos. Es una desidia total", enfatizaron usuarios que no contaban con el servicio de agua potable desde el fin de semana.

Por otro lado, desde 154 y 64, Los Hornos, afirmaron que "aquí no sale una gota de agua desde el día 28 de diciembre". "Hicimos muchos reclamos, hasta vino un supervisor de ABSA, pero el agua no llega, pero si vos no pagás te llaman y te intiman". "¿Y nosotros a quien intimamos?", plantearon vecinos.