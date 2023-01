No paran los reclamos por la falta de agua en medio del calor

Vecinos de una zona de Los Hornos ya no saben cómo sobrellevar sin agua esta ola de calor que registra temperaturas por encima de los 30 grados. Se trata del barrio situado en 60 y 173, donde el servicio sanitario lo provee la Cooperativa de Melchor Romero. Desde el 30 de diciembre pasado, según reclamaron los asociados a la entidad, no hay “ni una gota”.

Al hartazgo que genera el hecho de abrir una canilla y que no salga agua, se le suma a los vecinos la falta de respuestas. “Entienden todos los reclamos que hacemos pero no dan ninguna solución”, se quejó una vecina respecto de la cooperativa.

La situación no es nada sencilla para muchas de las familias afectadas porque “hay chicos y personas mayores, y no todos tienen movilidad para ir a buscar agua”. Ahí es donde surge la solidaridad de los vecinos que tienen bombas sumergibles . “Nos ayudan dándonos agua, pero esa no es la solución”.

También en el casco urbano platense, que depende de la provisión de ABSA, persisten los problemas con el suministro de agua, y en muchos casos se deben a pérdidas en la vía pública que quitan presión a la red.