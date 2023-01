Nuevo reclamo vecinal por el corte de ramas en el arbolado público

Operarios, con motosierras, en diagonal 73, 17 y 18 / c. de video

La poda en La Plata se convirtió a lo largo del año pasado en una cuestión de reclamos y quejas que llegaron a la instancia judicial, con medidas que llegaron a frenar trabajos y luego, en el momento en que finalizaba la temporada, los autorizaron.

Si bien la temporada alta de motosierras quedó atrás (en el invierno), algunas tareas de la Comuna en el centro de la Ciudad volvieron a alterar los ánimos de los frentistas.

Ocurre, según se quejaron, en la zona de diagonal 73 entre las plazas Moreno y Azcuénaga. “El jueves nos acercamos a avisar que no podían podar que había una medida cautelar que prohibía la poda y se fueron”, dijo una vecina. La mujer sostuvo que “uno de los que portaban motosierras, a modo de amedrentamiento, me filmó a mí y a mi vivienda. Y hoy (ayer) volvieron”, lamentó la vecina y opinó que “enero que no es época de poda, con los jacarandá en floración”.

Desde el Municipio se informó que los trabajos no corresponden a lo que técnicamente se define como poda, sino que se algunas quitaron ramas para favorecer la iluminación nocturna. “Hubo una reunión entre autoridades de la Comuna y delegados vecinales de la zona y por motivos de seguridad pidieron despeje de luminarias”, se indicó. Así, “sólo se realizaron tareas puntuales en muy pocas ramas de algunos árboles del diagonal 73 y zonas aledañas”, se detalló.

Así, se negó que hubiera poda, descope o “despejes de grandes magnitudes”. También se indicó que el 147 es la vía de comunicación para atender reclamos vecinales de ramas que tapen luminarias. También, las oficinas de Espacios Verdes, de lunes a viernes, por la mañana.