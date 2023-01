Gran Hermano, el juego de la "viveza": un ex participante contó como complotaba "debajo de las sábanas"

El reality de telefé sigue siendo de los mas visto en la televisión argentina en horario nocturno, y en sus distintas emisiones, los "hermanitos" que se encuentran fuera de la casa, van contando como trataban de "sobrevivir" al juego y las estrategias que utilizaban.

Lo cierto es que el último participante en abandonar la casa fue Alexis Quiroga, alias "El Conejo", como así lo apodaban dentro de la misma.

Este jugador tuvo a Constanza como compañera durante el mayor tiempo de su estadía y al parecer, mas allá del cariño que se tenían entre ambos, utilizaban esconderse bajo las sábanas para realizar los llamados "complot", algo que está totalmente prohibido en el reglamento.

"Estábamos en la cama y yo le empiezo a tocar la panza con el dedo y le hago dibujos. Entonces, me estira la mano y ahí se nos da la idea de escribirnos abajo de las sábanas2, comentó Alexis en una entrevista televisiva.

A su vez, esta misma línea y explicando su método, acotó: "Fue de casualidad, surgió de la nada. Y cuando ella estiró la mano, se dio una gran conexión. En un momento fuimos sancionados, yo escribí debajo de las sábanas, ella no me entendía y me tiró 'Catamarca' (por María Laura, 'La Cata')".