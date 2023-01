Una cantante de ópera española se sumó a las acusaciones de acoso contra Plácido Domingo

Ahora, una cantante de ópera española, que prefirió salvaguardar su identidad por temor a represalias laborales, denunció en un programa de televisión haber sido acosada por el tenor Plácido Domingo, quien ya fue acusado por al menos 20 mujeres de distintos países.

Así, según el portal español ABC, la denunciante comenzó contando que los primeros consejos que se dan a las mujeres en el mundillo de la ópera es que no se suban en un ascensor a solas con él. También dijo que el tenor le preguntó si podía "meter la mano" en el bolsillo "tan bonito" de su pantalón y no supo qué contestar porque no quería "que se ofendiese".

En otra ocasión, según la nota, Domingo habría aprovechado la oscuridad entre un acto y el otro para besarla en la boca. En ese momento, la denunciante explicó que no se planteó contarlo a sus superiores: "¿Cómo lo cuentas? Él es Plácido Domingo, y tú no eres nadie. Es intocable, no debería, pero lo es. Por eso estoy a oscuras".

Aparte de su testimonio, en el tramo final del reportaje dos periodistas del programa anunciaron que se habían contactado con 25 personas que habían trabajado con el tenor y varias de ellas contaron por teléfono, y de forma anónima, situaciones similares.

Vale recordar que, durante una investigación de Associated Press de 2019, Domingo fue acusado por unas 20 mujeres de acoso sexual, concretamente de haberlas manoseado, besado a la fuerza o bien chantajeado, en sucesos que supuestamente tuvieron lugar a partir de finales de los años 1980 en Estados Unidos.

Finalmente, el tenor, que no fue blanco de ninguna demanda judicial, presentó disculpas, pero negó los abusos sexuales. El escándalo generó su dimisión del cargo de director de la Ópera de Los Ángeles y puso fin a su carrera en América del Norte.