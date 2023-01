Moria, en la Bristol: “Cuando fui al mar pisé una milanesa y orgasmeé”

Verano, calor, playa. Algunas personas viven su vida, y otras viven de la vida de los demás. Una mujer del segundo grupo, descargó su veneno en Twitter y compartió una foto de Moria Casán en bikini en Mar del Plata tratándola de desubicada. La respuesta de La One no tardó en llegar y hasta se metió la vocera presidencial.

“Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la usuaria Sole mari, y el comentario, con la imagen, llegó a Casán, que no se achicó.

“Me amo. Tapate vos, imbécil, que gastas una picture en mí”, le tiró Casán, desde su cuenta de Twitter, donde muestra su versión más picante.

Rápido, el escándalo escaló, se viralizó y llegó hasta Gabriela Cerruti, vocera presidencial, que le contestó a la tuitera que le pidió a Mo que se tape: “Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho”.

Tras ver las repercusiones, en su mayoría a favor, la diva se refirió a lo sucedido en una serie de historias de Instagram antes de salir a escena con “Brujas”, éxito teatral e más de 30 años: “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto: Mi cesárea. Y la playa es la Bristol: + grasa + celulitis + cesárea = libertad”.

Y hubo más porque La One pasó a analizar su look: “El soutien es de lencería y el bikini un Moschino auténtico, no de Senegal, gasa de los 90. Thanks x mostrarme, amé la Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar pisé una milanesa y orgasmeé”, cerró Moria, recomendando que “prueben” su experiencia de libertad total y popular.