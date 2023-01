Protesta vecinal en Sicardi para impedir la apertura de calles

Vecinos de Parque Sicardi y Villa Garibaldi se reunieron ayer para protestar contra la apertura de calles en la zona de paisaje protegido lindante al arroyo El Pescado. Los manfestantes pidieron que s ede marcha atrás con el proyecto.

Según Yolanda Olmedo, vecina de Sicardi, “están abriendo calles más allá de las normativas. Ya empezaron en el sector de 670 a 673, donde ya se había impedido años atrás cuando intentaron realizar esos trabajos”.

Un grupo de vecinos se reunió ayer a primera hora de la mañana para “defender el espacio protegido, sabemos de la importancia de biodiversidad que hay en esta zona y buscamos preservarla”, indicaron en el encuentro que llevaron a cabo en 19 y 670.

Según comentó Olmedo, “por ley provincial y por ordenanza no se puede realizar estos trabajos. Sin embargo desde la semana pasada empezaron con las obras para hacer apertura de calles. No es verdad que no se altera el paisaje protegido con estos trabajos. La Municipalidad conoce la ordenanza (12.079) y no la respeta”.

Ayer hubo un intenso debate y pedido a la Comuna para que no se avance con los trabajos en la zona y realizaron pancartas también para manifestar su oposición a los trabajos.

Por su parte, desde la Municipalidad se informó que “se está desarrollando la apertura de calles cedidas al uso público, sin afectar el área protegida”. Y agregaron que “se autorizó recientemente la apertura de la calle 19 entre 670 y 672 para mejorar la conectividad de los vecinos de un sector del Parque Sicardi, en donde se construyeron viviendas durante décadas pasadas y hoy requiere de infraestructura vial acorde”.