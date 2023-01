Franco Soldano: “Seremos un equipo intenso, que proponga cuando tenga la pelota”

Convertido en uno de los jugadores más experimentados del plantel, las reflexiones de Franco Soldano bien valen la pena en esta etapa final de la preparación ante un desafío enorme, afrontar las competencias más importantes del año con un plantel juvenil.

- ¿Cómo viene el último tramo de la pretemporada, ya cerca del inicio del campeonato?

- La verdad es que fue una pretemporada atípica por todo lo que sucedió. Ya es la tercera semana de trabajo, dura, linda. Pudimos meter un par de amistosos en el medio así que de a poco nos vamos conociendo con el cuerpo técnico, con los chicos, todo en un ambiente muy agradable.

- ¿Qué análisis hacen de los amistosos con Instituto y Villa San Carlos?

- Es difícil hacer un análisis muy profundo de los amistosos. Era más que nada para soltarse e ir entendiendo la dinámica de lo que pretende el cuerpo técnico. Creo que las sensaciones fueron buenas. Siempre es lindo ganar, lo que se dio en dos de los tres partidos, así que en general las sensaciones son positivas.

- ¿Cómo se vienen preparando para afrontar el año?

- Va a ser un lindo desafío. Creo que tener muchos partidos seguidos en el final del torneo nos dio una idea de lo que vamos a tener que afrontar este año. En ese sentido, nos sirvió de preparación. Hay muchos chicos nuevos, debemos ayudarlos, apoyarlos y hacerles entender que no es fácil. Es muy lindo lo que tenemos por delante, sobre todo la competencia internacional. Hay que ir partido a partido como el año pasado, creciendo. Tenemos que ir conociéndonos y hacer de Gimnasia un equipo molesto que trate de sumar en todas las canchas.

- ¿Cómo estás desde lo físico y como está el grupo?

- Bien, es la primera pretemporada larga que voy a hacer en Gimnasia con el grupo, así que contento por eso. El hecho de sumar a un nuevo cuerpo técnico regenera y renueva las expectativas. Al igual que todos los chicos, que conocían a Chiro desde antes y se los ve entusiasmados, estoy con muchas ganas. Contento y con ganas de que arranque.

-¿Te sentís uno de los referentes del plantel?

- Referente me parece una palabra demasiado grande. Uno trata de explicar y transmitir lo que ya vivió. Mis errores, mis aciertos. Por eso, es tratar de facilitarles a los chicos el camino, siempre con el buen mensaje de apoyo. Va a ser una temporada atípica también para ellos porque de un momento para otro van a pasar a ser muy importantes para nosotros, entonces necesitamos que mantengan la confianza y los pies sobre la tierra. Va a ser un proceso que iremos llevando todos juntos. El cuerpo técnico está integrado por exjugadores que han dejado de jugar hace poco, entonces eso ayuda para encaminar el grupo que tenemos y para que las cosas nos vayan de la mejor manera.

- A los chicos se los encamina afuera. ¿También hay que ayudarlos adentro de la cancha para que entiendan cuándo hay que meter una pausa, cuándo hay que pensar un poco más el partido?

- Eso es lo más difícil, porque más allá de lo que uno pueda transmitir son vivencias que van a ir teniendo ellos mismos. La pausa, tomarse un segundito más para una decisión, cuando apurar, cuando no, uno lo puede decir pero luego en la vorágine del minuto a minuto del partido esas decisiones las van a ir tomando ellos. Por eso, la cantidad de partidos que vamos a tener en esta temporada va a ser un curso acelerado para que ellos perfeccionen y mejoren. Ojalá los ayude a crecer.

- ¿Qué es lo que vienen trabajando tácticamente y cómo te sentís en el equipo?

- Tenemos muchas alternativas por las características de los jugadores. Juegue otro delantero o yo, jueguen por afuera o con dos puntas. Creo que hay una gran versatilidad como equipo pero más allá del diseño táctico creo que la principal característica que va a tener este equipo es que va a ser intenso, un equipo que va a presionar, que va a proponer cuando tenga la pelota. Es lo que nos dijo el cuerpo técnico que pretende de nosotros así que con el correr de los amistosos y de los entrenamientos trataremos de ir puliéndolo para llegar a la primera fecha de la mejor manera.

- Si finalmente se queda Tarragona, la ofensiva será donde menos han perdido.

- Sí. Tenemos muchas alternativas, tanto por afuera como por adentro. Jugadores de mucha jerarquía, de trayectoria como en el caso de Cristian que a nosotros nos vendría muy bien. Hay chicos que vienen de abajo que también vienen haciendo las cosas de muy buena manera. Todos trataremos de ayudar desde donde nos toque para que sea un gran año para Gimnasia.

- ¿Qué mensaje le dejas al hincha de Gimnasia para lo que viene?

- El mensaje más claro es que renueven el apoyo como lo hemos vivido el año pasado. La verdad ha sido impresionante, solamente tenemos palabras de agradecimiento y creo que lo hemos destacado en cada una de las oportunidades que nos ha tocado expresar algún tipo de mensaje. El Bosque reventó en cada partido de local el año pasado y esperamos que suceda lo mismo, pero para eso nosotros desde adentro de la cancha tenemos que contagiar y generarle confianza a la gente. Teniendo en cuenta que hay muchos chicos, que vengan, que apoyen. Vamos a tratar de dar lo mejor.

- ¿Se habla con los arqueros que van a tener la responsabilidad de reemplazar a Rodrigo Rey o se los deja fluir?

- Muchas veces hablar demasiado genera una presión extra que muchas veces el mismo jugador tiene que ir viviendo y afrontando. Este es un grupo muy sano y muchas veces los chicos vienen, consultan, preguntan sobre alguna cuestión. Así que por lo menos en mi caso prefiero que los chicos vayan experimentando ellos solos y que cuando necesiten una palabra de apoyo o algún consejo, compartirles las experiencias que uno vivió.

- Chirola pide un equipo muy intenso y en ese sentido no tenés problemas, ¿no?

- Me gusta, me siento cómodo. Me hizo acordar a esas viejas épocas en Unión, cuando éramos un equipo muy molesto, a los rivales les resultábamos un rival incómodo. Creo que este año vamos a pretender lo mismo, que cada equipo que enfrente a Gimnasia diga ‘tenemos que enfrentar a Gimnasia, que presiona, corre, mete y encima cuando tiene la pelota juega bien’. Esa va a ser la propuesta de este año, trataré desde donde me toque de ayudar de la mejor manera.

