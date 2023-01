“Inventos y mentiras”, las repercusiones y claves que marcan el final del juicio

“ Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Siento vergüenza y dolor. Justicia por Fernando”. Pedro Guarino - Testigo y sobreseído de la causa

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, afirmó que Máximo Thomsen “se ha hundido él” y a “todos sus compañeros” en su declaración ante el tribunal de Dolores que juzga el crimen de Fernando Báez Sosa.

Burlando dijo que “las respuestas de Thomsen denotan “una gran mendacidad” y que es todo parte de “inventos y mentiras”.

En declaraciones a periodistas en las puertas de los tribunales de Dolores, la querella dijo que los detalles que dio Thomsen sobre la pelea son falsos. “Eso lo vio solo él en su imaginación. Es una locura”, apuntó.

Para el abogado, “Thomsen dice que alguien le pegó. No sé en cuantas horas de video nadie vio, ni siquiera que lo toquen y de golpe y porrazo decir que vio que le pegaban a sus amigos..”, señaló.

“La audiencia refleja la desorientación absoluta que tiene todo este grupo de asesinos, confrontando con todas las pruebas que hay en la causa en contra de ellos”, dijo con tono de enojo.

“A Fernando lo mataron de una manera cobarde, por la espalda”, concluyó.

La llamativa declaración de Guarino, el joven sobreseído

Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes que fueron imputados y luego sobreseídos por el crimen de Fernando Báez Sosa, reveló ayer que sintió “hasta vergüenza” por la agresión de sus amigos al joven, y pidió que se haga “justicia por Fernando” y que los autores “se hagan cargo de lo que hicieron”.

“Vi a Máximo (Thomsen) al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones”, señaló Guarino.

Respecto de su relación con los detenidos, indicó que “no con todos tenía una amistad íntima”, pero si reconoció que era “amigo cercano” de Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), que Blas Cinalli (21) fue compañero de colegio y que a Thomsen lo conocía de jugar juntos al rugby.

En tanto, otro de los amigos de los ocho acusados, Tomás Ítalo Colazo -quien era menor de edad al momento del hecho y nunca estuvo involucrado en el caso- recordó haber visto a Fernando “cerca” de los acusados Thomsen y Ciro Pertossi tras “una pelea”.

Colazo contó que al ver a la víctima caída le puso “el brazo a Máximo en el pecho” y lo tiró “para atrás”, con “la intención de que no se peleen más”.

Cabe destacar que si bien estaba prevista también la declaración del segundo joven que estuvo imputado en la causa y luego fue sobreseido, Alejo Milanessi, tanto la defensa como el particular damnificado acordaron desistir de su testimonio, por lo que el juicio continuó con el de las madres de dos acusados y dos amigos de uno de ellos.

A continuación declararon José Aníbal Leguiza y Santino Massagli, amigos del imputado Blas Cinalli y con quienes éste intercambió mensajes de Whatsapp tras el crimen.

Leguiza explicó que recién supo que había habido un homicidio cuando vio a la policía en la casa que alquilaban los acusados en Gesell, y que al recibir mensajes de su amigo pocas horas antes, en los que se refería a un incidente en el que habían enviado “al hospital sin signos vitales” a una persona, “no sabía” que significaba eso.

“¿Le soy sincero? No sabía qué eran signos vitales en ese momento”, respondió ante un pregunta de Burlando, y agregó además que entendió que Cinalli “estaba re mamado” mientras chateaban.

La madres de dos imputados hablaron de “desgracia”

La madre de Blas Cinalli, uno de los ocho acusados por el crimen de Báez Sosa, consideró como “un desastre” y “una desgracia muy grande” lo ocurrido con el joven estudiante de abogacía, mientras que la de Maximiliano Thomsen, también imputado, dijo que se trata de “una pesadilla”.

“Es un desastre, una desgracia muy grande, no quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de este chico, pero nosotros también lo sentimos y lo sufrimos mucho”, dijo María Paula Cinalli.

“Nosotros ni bien nos enteramos de todo esto no sabíamos quién era el fallecido, no sabíamos ni siquiera si era mi hijo. Todo esto nos afectó mucho. Fue un hecho desgraciado, una desgracia muy grande. Nos ha afectado mucho, nos sigue afectando, no quiero ni pensar lo que han sufrido los padres del joven fallecido”, indicó.

Luego fue el turno de Rosalía Zárate, la madre de Thomsen, quien en ese momento se quebró.

“No puedo más. Esto es una pesadilla”, dijo la mujer, tras lo cual, su hijo pidió declarar y lo hizo durante casi una hora.

Semana clave y recta final

Hacía días que estaba en el centro de la escena. Los testigos lo señalaban. Los peritos lo implicaban. Las pruebas científicas lo incriminaban. Se esperaba que esta semana, antes de mañana miércoles, cuando se cumplan los tres años del homicidio de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen iba a hablar. Y así fue.

Este episodio marcó un antes y después del juicio. Si bien para el abogado defensor de los imputados, Hugo Tomei, se trató de una “jornada más”, está a las claras que algo se rompió, y que en las próximas audiencias sean más de los implicados que puedan llegar a hablar.

De esta forma durante esta semana, que incluyen los testimonios de hoy, marcarán el rumbo del desenlace del juicio.

Tras el cierre de las declaraciones, se espera que los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispongan un cuarto intermedio que permita preparar los alegatos. El juicio podría retomarse entre el 20 y el 23 de enero.

Una vez finalizada esta instancia, el Tribunal comunicará la fecha de la sentencia.

Se estima que la lectura del veredicto ocurra el 31 de enero.