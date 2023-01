¿Por la alimentación?: Nicole, en una gravísima crisis con su hija mayor

Es muy difícil que una figura pública como Nicole Neumann, que todo lo muestra en las redes sociales, pueda ocultar que, desde hace casi dos meses, no pasa tiempo con Indiana, su hija mayor. Los expertos en redes se alertaron hace tiempo pero nadie del seno familiar había hablado al respecto. Hasta entonces se decía que la adolescente, la más grande de las tres que la modelo tuvo con Poroto Cubero, decidía pasar más tiempo con el papá, por la cercanía a sus amigos. Sin embargo, alguien metió la pata.

Y este tema va a traer cola porque el que terminó confirmando que hay un enojo entre la chica y la madre fue ni más ni menos que Viciconte. Pero no fue Mica, pareja de Cubero y madre de su primer hijo varón, sino su padre, Hugo Viciconte.

“Hay malestar”, le contó el hombre a Santiago Riva Roy, notero de “Socios del espectáculo” que le fue a preguntar qué pasaba con Indiana.

La chica, que el año pasado debutó como modelo, no pasó ni Navidad ni Año Nuevo con Nicole, algo que llamó la atención en tanto, como la mayoría de los padres separados, siempre los hijos pasan una u otra fiestas juntos.

Pero Nicky, que recientemente anunció su compromiso, se fotografió con las dos menores en Navidad (la pasaron en Neuquén, con los Urcera), Alegra y Sienna, con quienes, de hecho, en este momento está en España. La modelo y las dos nenas están en Valencia, acompañando a Juan Manuel Urcera, novio de la mamá, que se está sometiendo a un riguroso entrenamiento.

“Hugo es un tipazo, es un personaje y me dijo ‘me llamó todo el mundo, pero el tema va muy en serio’. Me dijo ‘no quiero meter la pata, no quiero decir una palabra de más’. Me confirmó la situación de Indiana, que está hoy muy cerca de Mica y Poroto. Me admitió que había un malestar en la familia, pero no se quiso explayar más”, contó el notero.

LOS MOTIVOS DE LA DISTANCIA

Ayer trascendieron varias puntas sobre cuáles habrían sido los motivos por los que madre e hija están distanciadas. Vale aclarar que no serán ni las primeras ni las últimas madres e hijas en tener una crisis como ésta y que, lamentablemente, es algo común cuando de padres separados se trata.

Dicen que las exigencias por la comida habrían derivado en la crisis de madre e hija

Uno de los trascendidos habla de situaciones que a Indiana no le habrían gustado y tendrían que ver con la relación que su madre tiene con Urcera y que habrían derivado en sus ganas de pasar más tiempo con su padre. De hecho, es común ver a la nena al cuidado de su pequeño hermanito, Luca, y hasta compartiendo tiempo con su madrastra, Mica.

Pero hay más versiones. En “Intrusos” hablaron de un tema de alimentación. Según Pampito,“la nena quiere vivir con su papá. Además, la situación es: madre e hija no se están llevando bien. Nicole tiene muchas exigencias a la hora de la alimentación”.

“Nicole quiere lo mejor para sus hijas y, en pos de cuidarlas y de que tengan una vida saludable, Nicole sería muy estricta con las calorías que ingieren sus hijas”, agregó el panelista del programa de América.

Y dio otro dato: “Nicole también es vegana... Entonces empezaron a haber cortocircuitos. La chica ya tiene 15 años”.

Por su parte, Nancy Duré aportó que “por el lado de Nicole me desmienten que haya problemas... Sí hay cuestiones que tienen que ver con la adolescencia. Indiana quiere estar acá (en Argentina)”.

Para Karina Iavícoli habría otro motivo: “El Instagram no es un dato menor, siempre te expone, siempre tenés que estar espléndido. Y a Indiana no le gusta loookearse tanto ni mostrarse en pose”, dijo.

Y cerró: “Esa exigencia, que, si la puede tener una mamá famosa, no es lo mismo para los hijos”.