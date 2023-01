Cumbre de legisladores del PRO en Bariloche junto a Macri

La ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche fue sede de un encuentro del Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, que contó con la presencia del ex presidente Mauricio Macri.

Entrevistado por el legislador rionegrino Juan Martin, presidente del Foro, Macri instó a “tener liderazgo y compromiso, pero sobre todo la convicción irrenunciable en el cambio”. “La unidad es importante, pero lo más importante, lo que no podemos negociar es el cambio, porque esa es la manera de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mejor”, señaló.

El ex presidente también apuntó a que “la Argentina tiene un potencial enorme que hay que liberar” y señaló que “muchos gobernadores son parte del problema, porque no dejan que sus provincias se desarrollen y que tengamos un país federal”.

“Acá no hay una disputa entre la Capital y las provincias, como nos quiere hacer este gobierno de mentirosos. La verdadera discusión es entre quienes trabajan para generar riqueza y los que se la apropian”, sostuvo Macri.

"Mauricio nos pidió que trabajemos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero también nos pidió que no dejemos de lado que somos el cambio. Que la unidad no tape que el propósito de la coalición es representar los valores del cambio para que la Argentina salga adelante", sostuvo Alex Campbell.

Economía, seguridad y política

Además de la presentación del ex presidente, este encuentro del espacio que agrupa a todos los parlamentarios del PRO en las legislaturas provinciales también contó con disertaciones sobre economía, a cargo del ex ministro Hernán Lacunza, y seguridad, con el ex secretario Eugenio Burzaco.

Durante su exposición, el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza remarcó la necesidad de “una profunda reforma macroeconómica, a partir de un verdadero plan, para generar empleo y atraer inversiones”, a la vez que indicó que “la estabilidad va a venir de la mano de una política monetaria prudente”.

Por su parte, el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco consideró que “detrás de la inmensa mayoría de los delitos está el avance del narcotráfico, que esta gestión dejó de combatir”. “Cuando volvamos a ser gobierno va a haber que empezar de nuevo”, vaticinó.

Las conclusiones del encuentro estuvieron a cargo de la diputada nacional Soher El Sukaria y de Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A su turno, El Sukaria enfatizó que “no hay dudas de que el próximo presidente va a ser del PRO. Pero para cambiar de verdad debemos ser gobierno en las provincias y en los municipios”.

En tanto, Waldo Wolff llamó a ser amplios e inclusivos en la construcción política. “Para transformar el país hace falta sacrificio, convicción y dejar de lado los egos. La política es con la letra ‘y’, es sumando al complementario”.

Tras la reunión desarrollada en un hotel céntrico de Bariloche, los legisladores del PRO de todo el país se dirigieron a Villa Mascardi, donde mantuvieron un almuerzo con vecinos del lugar. El encuentro sirvió para que los parlamentarios de las diferentes provincias conocieran de primera mano a las víctimas de los grupos violentos que llevan a cabo usurpaciones y diversos ataques en la zona.