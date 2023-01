VIDEO. Conflicto entre una cooperativa y Absa tiene a un barrio platense de rehén

En el barrio Las Rosas, de Melchor Romero, un grupo de vecinos se encuentra rehén de un conflicto entre la cooperativa barrial y la empresa Absa. Afecta a la zona de 157 a 161 y de 151 a 520.

Juan Ortega, referente local, explicó que la cooperativa mencionada comenzó a romper las cañerías de Absa para instalar las suyas y así, abastecer a los vecinos. Sin embargo, estas modificaciones redujeron notablemente la calidad y la presión de agua, problema que antes no tenían.

Los caños rotos pertenecen, según la empresa, a Absa. Pero, al no tener medidores, no pueden cobrarles el servicio y allí es cuando la cooperativa apareció. Con sus operarios comenzaron a reemplazarlos con sus materiales, con la intención de que los vecinos sean usuarios de ellos.

La negativa es porque los nuevos caños son más chicos, lo que disminuyó la presión hacia los vecinos. Como si fuera poco, dejaron la obra a medio terminar y se hace imposible acceder al interior de las casas sin toparse con charcos y barro.

“Nosotros queremos conservar esta red de agua. Nos presentamos a Absa para pedirlo pero nos dicen que no se libera la zona para poner el medidor. La otra alternativa es que nos cobren por centímetros cúbicos, y vamos a ir por eso”, explicó Juan Ortega.

Para resolver la situación se acercaron a la Delegación, a la Municipalidad, a Absa, a ADA (Autoridad del Agua) y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Nadie les tendió una mano.

“No entendemos por qué, si se liberó la zona para la cooperativa, no se hizo para Absa”, reflexionó el vecino afectado. “Acá, la necesidad no es el agua, lo que necesitamos es la cloaca. Es uno de los problemas de que venga la cooperativa”, añadió en referencia a que ellos no podrán cumplir con ese requerimiento sanitario.

“Si tuviera una buena presión del agua, bueno, pero si la presión va a ser menor, no nos están mejorando el servicio. Hace cuatro meses sufrimos cortes, bajo presión, nos intiman que nos van a sacar el agua, vamos a la Defensoría y no tenemos respuesta, no hay respuesta de la cooperativa o de la Municipalidad, los obreros no tienen credenciales y trabajan sin órdenes. La gente queda asustada y no puede hacer nada”, describió.

Denunciaron, además, que desde la cooperativa dejaron “todos los caños de Absa abiertos”. El 17 de enero, con las altas temperaturas que se registraron, “nos dejaron sin agua”. “Están trabajando sin plano y con una impunidad total”, agregó.

Esto provocó que una enorme pérdida de agua, producto de los caños rotos, se adueñara de la vereda. El temor creció. “Si pasa un chico por acá y se cae, se ahoga”, instó otro vecino afectado, Bernardino Gómez.