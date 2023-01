El señor del gol

“Soy un hijo adoptivo. Estudiantes te, si hacés bien las cosas, te adopta. Por eso me siento un hijo de este club pese a haberme formado en Racing. Pasó con otros muchachos de mi generación, como Sabella, Trama y Trobbiani”. Así arranca el diálogo Hugo Ernesto Gottardi, el goleador de Elortondo, el que vino por pedido de Carlos Bilardo en 1976 y se fue bicampeón en el ‘83, que volvió en 1994 y que tiene presente todos los días el amor que siente tanto él como su familia por la institución. A semanas de cumplirse el 40 aniversario de la gesta del torneo Soberanía recibió a este medio para hablar de todo.

-¿Cómo recordás tu paso por este Club?

-Con alegría. Mi hijo me preguntó el primer día que vino a esta nueva cancha por qué el pino y se lo expliqué. Creo que define un poco el sentido de pertenencia y mística que hay. En ningún lado me trataron como acá.

La vida lo llevó como jugador por varios países y decenas de ciudades. Fue futbolista, ayudante de campo con Miguel Ángel Russo y entrenador. En 50 años no paró un minuto. Pero llegó la hora de poner un freno, en la antesala de sus 70 años. “Ahora volví a Elortondo, vivo tranquilo, comparto asados con mis hijos, voy a pescar, vengo a ver a Estudiantes... Ahora estoy disfrutando de todo lo que no hice antes”.

-Se van a cumplir 40 años del título del Soberanía, ¿qué recordás?

-¿Me querés hacer llorar? (se ríe). Fue algo hermoso. Había un plantel muy competitivo y ya el año anterior habíamos sido protagonistas pero quedamos eliminados en semifinales contra Quilmes. Ya estábamos preparados para competir y terminamos consagrándonos ante un tremendo rival. Eso lo hizo todavía más lindo: no le ganamos a cualquiera sino a un Independiente que era un equipazo. Lo peleamos de punta a punta los dos, creo que toda la segunda rueda fue un mano a mano impresionante.

En 1976 Hugo Gottardi jugaba en Racing, donde había hecho las divisiones menores. Era goleador y el DT de ese momento era Osvaldo Zubeldía. “Estaba de pretemporada en Mar del Plata y un amigo de Carlos Bilardo me dice que quería hablar conmigo. Me citó en un estacionamiento y apareció entre varios autos. Se presentó y le dije ‘ya sé quién sos’. Me propuso venir y de entrada le dije que sí”, recordó.

-¿Por qué?

-Porque tenía la sensación que se estaba armando algo importante. En Racing hice 58 goles en tres años pero el equipo no andaba. Siempre me sedujo Estudiantes, que tenía equipos competitivos. Parece que mi destino era venir para acá. Al otro día de la charla agarré el auto y me vine a La Plata. Pero no fueron fáciles los primeros años y encima Carlos a los meses se fue... Por suerte unos años después nos reencontramos a finales de 1981 cuando volvió a Estudiantes

-¿Te acordás de algún gol de ese torneo Soberanía?

-Uno de los mejores o más lindos fue el que hice en el partido final contra Talleres en Córdoba, que eludí a Comizzo y definí al gol. Fue el 2-0 para empezar a sentirnos campeones. Pero en ese año hubo un gol que fue fundamental en un partido durísimo: el que le hice a Sarmiento en Junín. Además de lo importante fue un golazo porque le pegué desde 30 y pico de metros. Ese partido era clave. Independiente se la jugó que íbamos a perder algún punto o los dos, incluso el Gato (Delménico) tapó un penal en el final del partido. Con los muchachos del ‘82 tenemos un grupo de WhatsApp y todavía recordamos esa jugada.

-¿Cuál equipo jugaba mejor, el de Bilardo o el de Eduardo Manera que salió campeón meses después?

- Los dos jugaban bien, mejor dicho muy bien. Pero encontré una pequeña diferencia entre ambos. Para mí en 1983 ya estaba más afianzado el Bocha Ponce, que en el primer campeonato alternaba con Lemme y Landucci. Pero ya en el Nacional el Bocha tenía más experiencia y jugó todos los partidos, por eso el equipo tenía más fútbol. Fue el famoso equipo de los tres número “10”.

-¿Qué tipo de delantero era Hugo Gottardi?

-Era muy completo para aquella época. En el fútbol actual me hubiese ido a jugar a Europa. Cabeceaba, buscaba los rebotes, tenía remate desde afuera y era intuitivo. Siempre nos reíamos con Guillermo (Trama) porque me decía ‘qué suerte te quedó el rebote justo...’ En el inicio del Nacional de 1983 fuimos a jugar a la cancha de Racing de Córdoba y él gambetea al arquero y define cruzado. Y sale festejando. ¿Sabés que hice? seguí la pelota porque la cancha no estaba muy bien y justo había como una lomada. Sí, se empezó a frenar, pegó en el palo y se quedó en la línea. Por suerte llegué y la pude que empujar antes que el defensor. Desde ese día nos acordamos de esa jugada (risas).

-Trama era más elegante para jugar...

-Sí, era un jugadorazo. Pero además teníamos una virtud: éramos generosos. A veces los goleadores se ponen egoístas por un gol. Pero con él no tuvimos ese problema y al día de hoy todos se acuerdan de esa delantera. Con un mediocampo con Sabella, Trobbiani y Ponce era muy difícil que nos llegara la pelota.

-¿La final contra Independiente en 1983 fue el mejor partido de ese Estudiantes?

-Sí, los pasamos por arriba. Fue una demostración de fútbol total. Además ya llevábamos unos años luchando mano a mano por ver quién era el mejor. A tal punto que un día el Tata Brown desafió a uno de ellos a jugar un partido en un lugar neutral para ver quién era el mejor equipo. Por supuesto que nunca se realizó...

-¿Y quién era mejor?

-No hay ninguna duda (risas). Nosotros salimos campeones

-¿Por qué no pudiste jugar el partido revancha del Nacional 1983?

-Yo estaba vendido a Santa Fe de Colombia. Jugué el partido de ida y ganamos 2-0. Lo dejé campeón (risas). Esa noche me invitó a cenar el entrenador del equipo que era el Vasco Urriolabeitia. Cada 10 minutos se levantaba y se iba. No entendía nada. No me hablaba del partido y por dentro me estaba muriendo de nervios. Ignoró el partido pero lo veía que salía. La última vez que se fue volvió con una botella de champagne y me dijo “bienvenido, campeón”. El tipo, que era más hincha de Estudiantes que nadie, hablaba por teléfono con un familiar suyo en La Plata que le iba diciendo tiempo y score del partido. Así lo festejamos a la distancia, nosotros dos y el preparador físico.

Hugo Gottardi estuvo en uno el sábado pasado, el día de la presentación de plantel / EL DIA