Quieren la absolución: “El hecho no está probado”, dijo la defensa y hubo pedido de disculpas

Una hora y 15 minutos. Ese fue el tiempo que utilizó el abogado Hugo Tomei para pedir que los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa sean absueltos o, en su defecto, que reciban penas menores a las que solicitó la acusación, única para los ocho: perpetua.

El defensor de los jóvenes de Zárate, juzgados por el asesinato cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, consideró -sin titubear- que todos ellos deberían ser absueltos por la “incongruencia” entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos en el debate y pidió que, en caso de ser condenados, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, el cual prevé una pena máxima de seis años de prisión.

“Adelanto que voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado”, con estas palabras quebró su alegato Tomei. Para él, durante el debate “los acusadores probaron otro hecho”.

“Fui lo suficiente claro. No hay dolo, no se pudo probar el plan para matar en esos siete minutos que la fiscalía descubrió. No hubo estado de indefensión bajo ningún concepto. Hubo una agresión de mis defendidos al grupo de Fernando. Y creo que ese hecho debe ser encuadrado y calificado como homicidio conocido en riña, que es más agresión que riña”, expuso.

En su defecto, Tomei también planteó un homicidio simple como dolo eventual. “Y que se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda. Y para concluir, el homicidio preterintencional (es decir, cometido sin intención) que creo que corresponde analizar desde ese lugar”, apuntó mientras tomaba con una mano una lapicera, y con la otra, unos papeles que leía cada tanto.

“Ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública”

Tomei habló de “una ola gigantesca de información en un solo sentido, la condena”, y criticó “la impronta mediática inigualable” que ha transformado el caso “en un paradigma de lo que no debe ocurrir: hay programas destinados a condenar a los imputados. Represento a ocho condenados por el poder mediático, la sociedad y la opinión pública y es muy difícil, porque es una forma de presionar al Poder Judicial”.

En esta línea el abogado de los imputados pidió proyectar un video que ya uno de sus defendidos, Ciro Pertossi, había mostrado, un compilado de entrevistas donde Burlando los trata a los acusados, de “asesinos”, “cobardes”, “cagones”, “hijos de puta” y “residuos escatológicos”, entre otros calificativos.

“Esto duele, infinitamente duele, porque es un profesional reconocido, de los mejores, y lo que logra con esto es que ellos estén encerrados 21 horas por día en celdas de diminutas dimensiones. Los ataques a esta defensa vienen de todos lados, no sabemos cómo defendernos, se trata de una tortura, de un trato inhumano, cruel y degradante”, subrayó tras ese video Tomei.

En esa línea hizo referencia al apoyo que recibieron los padres de Fernando Báez Sosa de Alberto Fernández, un año atrás. “Nos sorprendió el cartelito del Presidente de la Nación, pero sé que el Tribunal no se va a dejar amedrentar por nada”.

Para finalizar dijo: “Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada” y pidió que el fallo “también sea una posibilidad de enseñanza de ustedes para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflictos”.

El fallido de Tomei

“Nos parecía bien si se suspendía el delito. Perdón, el juicio, no el delito... para permitirnos mejorar la defensa o reconducir esa defensa. Pero no sucedió y está previsto eso en el código”, deslizó el abogado defensor de los acusados.

Esta frase generó mucho revuelo en las redes sociales que automáticamente se refirieron de “fallido”.

Llantos, pedido de disculpas y confesión de arrepentimiento

En su última oportunidad para poder hablar, los ocho jóvenes de Zárate pidieron “disculpas” a la familia de la víctima, manifestaron estar “arrepentidos” del hecho, indicaron que “no hubo ningún plan de matar” y aseguraron que lamentan “la muerte de un joven de su misma edad”.

Todos los imputados se pusieron de pie y pronunciaron un breve discurso luego de que la presidenta del TOC 1, María Claudia Castro, le consultara a cada uno de ellos si iban a hacer uso de la palabra.

Cabe mencionar que quien se mostró más compungido fue Máximo Thomsen, el más complicado de los ocho y señalado por la querella como el “líder”.

La mirada del fiscal tras la palabra de los implicados

El fiscal Juan Manuel Dávila, uno de los encargados de impulsar la acusación contra los ocho imputados, aseguró, al término de los alegatos de las partes, que “la prueba derribó el principio de inocencia” que postuló la defensa.

Dávila afirmó que de “modo alguno” el pedido de disculpas de los acusados durante sus “últimas palabras” va a modificar el fallo del tribunal ya que “los jueces van a resolver en base a la prueba, y la prueba derribó el principio de inocencia de la defensa”.

También destacó que gracias a los medios de comunicación se acercaron testigos, algo que, según su experiencia, no suele ocurrir en casos que se producen en la costa durante el verano, y que “en cuarenta y ocho horas se recolectó toda la prueba”.

Por su parte, Gustavo García, el otro fiscal de juicio, aseguró que “no hay una violación del principio de congruencia”, tal como planteó el abogado defensor Hugo Tomei, dado que “se trata de un mismo hecho histórico” y que “solo hubo un cambio en la descripción” del mismo.

El veredicto será el 6 de febrero

El Tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó ayer que el veredicto será el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio.

María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, afirmó tras las “ultimas palabras” de los acusados, que ese día se conocerán la sentencia a las 13 horas.

“Nunca hubo un plan para matar. Estos pibes no tuvieron dimensión de lo que pasó. Sin dolo no hay caso”

Hugo Tomei, abogado de los acusados