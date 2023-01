La gurú del orden Marie Kondo, sorprendió tras su confesión: "mi casa está desordenada"

La japonesa de 38 años había saltado a la fama tras escribir no uno, si no cuatro libros sobre el arte del orden. Generó gran revuelo a nivel mundial con consejos para mantener el hogar organizado de forma minimalista, por lo cual logró también la creación de su serie en Netflix "¡A ordenar con Marie Kondo!".

En una reciente entrevista hizo una gran confesión que nadie esperaba: "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento, en esta etapa de mi vida".

Contó además, que tras la llegada de su tercer hijo en 2021, le ha sido más complicado mantener el estilo de vida que la caracteriza. "Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento, pero me he dado por vencida en un buen sentido para mí" confesó a The Washington Post.

"Ahora me doy cuenta de que lo que es importante es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa" reflexionó.